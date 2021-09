Apples vd Tim Cook och företagets SVP of Retail and People, Deirdre O'Brien, höll under fredagen ett möte där de svarade på frågor från anställda.

The New York Times skriver att mötet berörde en rad olika ämnen och sändes till Apple-anställda runt om i världen.

Bland annat ska de besvarat frågor om jämställd lön. Enligt anställda som drivit dessa frågor ska bara två av dem besvarats. Exakt vilka frågor det handlar om och vilka svar som gavs är oklart.

Tim Cook ska delvis kommenterat jämställd lön och både han och Deirdre O'Brien ska sagt att företaget regelbundet utvärderar reglerna för kompensation och ser till så den är rättvis för anställda.

"När vi hittar några som helst löneskillnader, vilket ibland händer, så stänger vi dem", sa Deirdre O'Brien under mötet.

Tim Cook ska nekat att svara på vissa frågor. Bland annat frågor som skickats in av #Appletoo-rörelsen gällande vad för specifika åtgärder Apple vidtagit för att åtgärda löneskillnader och göra Apples ledarskap mer representativt gällande kvinnor och minoriteter.

I en kommentar till The New York Times säger rörelsens koordinator, Janneke Parrish, att:

"Med svaren Tim gav idag, kände vi oss inte hörda".

I en uttalande till The New York Times säger Apple att de är högst dedikerade till en positiv och inklusiv arbetsplats.

"Vi tar all inrapporterade oroligheter på allvar och utreder ordentligt så fort ett problem uppmärksammas och, utav respekt för personerna involverade, diskuterar vi inte specifika fall."