För att vidare uppmärksamma de nya filmskaparfunktionerna i Iphone 13 och Iphone 13 Pro har Apple nu skaffat sig en ny hashflag, #Hollywoodinyourpocket", på Twitter, rapporterar 9 to 5 Mac.

En hashflag är en speciel hashtagg på Twitter som också har en helt egen ikon. I det här fallet är det en filmklappa med Apples logotyp.

Både Iphone 13 och Iphone 13 Pro kommer med nya bättre linser såväl som nya videomöjligheter. Inte minst Cinematic Mode på Iphone 13 Pro som gör det möjligt för användare att justera fokuset i en video.

Shift focus between foreground and background

automatically with Cinematic mode on iPhone 13 Pro. #HollywoodInYourPocket