Apple TV Plus har fått hård kritik sedan lanseringen för snart två år sedan, inte minst då det fortfarande är relativt ont om filmer, dokumentärer och tv-serier på tjänsten.

Nu har Common Sense Media släppt en ny rapport där Apple TV Plus faktiskt slår de flesta av konkurrenterna på fingrarna, i alla fall om man fokuserar på den personliga integriteten.

Apples tjänst får nämligen högsta betyg när det gäller att skydda användarnas uppgifter, detta då din personliga information inte säljs vidare till tredje part.

I övrigt är det bara Youtube TV och Netflix som får godkänt, detta då tjänster som Disney Plus, Discovery Plus, HBO Max och Paramount Plus inte bara säljer vidare användarnas data utan även håller koll på vad de gör i andra appar.

Vill du ta del av rapporten i sin helhet kan du klicka här.