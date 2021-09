Vi har nog alla haft med oss ett nödladdningsbatteri när vi varit ute och rest, eller åtminstone drabbats av batteripanik och önskat att vi haft ett. Med intåget av trådlös laddning har det varit frestande att använda det även för din powerbank och slippa komma ihåg att packa rätt sladdar. Men hur smidigt det än är att lägga telefonen på en laddningsplatta hemma är det inte lika smart ute i farten. Hur ska du få den att sitta kvar på exakt rätt ställe om du lägger den i väskan? Gummisnodd?

Visningsläge Kapacitet Laddeffekt Pris Anker 5 000 mAh 5 watt 430 kr Apple 1 460 mAh 5 watt 1 195 kr Belkin 10 000 mAh 7,5 watt 610 kr Hyper 5 000 mAh 7,5 watt 343 kr Mophie 5 000 mAh 7,5 watt 430 kr Xtorm 5 000 mAh 5 watt 407 kr

Så testade vi batterierna

Med intåget av Apples Magsafe för Iphone blev det genast mer uppenbart hur detta ska lösas. Vi hade nog alla trott att Apple skulle släppa massor av smarta tillbehör och sen skulle konkurrenterna lansera billigare varianter. Men just vad gäller portabel laddning var det pinsamt tystnad till Anker till sist släppte sitt batteri lite i det tysta. Nu har dock även Apple fått tummen ur och släppt sitt Iphone Battery Pack. Dags för ett jämförande test!Värt att notera är att ingen (!) powerbank laddar med Magsafes fulla 15 watts effekt. Som bäst får vi ”Apple trådlös snabbladdning” på 7,5 watt, medan lika många bara ger oss minsta möjliga QI-effekt på 5 watt. Men läs inte tabellen som någon sorts facit. Oavsett vad siffrorna säger så skiljer sig den verkliga effektiviteten i laddningen ordentligt.Du ska alltså inte tro att du snabbt kan ladda upp din Iphone med dessa Magsafe-batterier. Eller ja, de använder Magsafe-magneterna, men det är inget utom Apples som faktiskt är certifierat. De känns alltså inte igen av Iphone och IOS som något annat än en standard trådlös laddare.Har du bråttom att fylla upp kapaciteten är det fortfarande sladd som gäller. Och då har alla, utom Apples, en usb-c-kontakt för Power Delivery snabbladdning. Värt att notera är att de använder samma kontakt för att ladda upp batteriet. Så om du både vill ha med en laddningssladd till din Iphone och ditt trådlösa batteri måste du ironiskt nog ha med dig fler sladdar.Vi tänker oss att de flesta sträcker sig efter ett batteripack när mobilen säger ifrån att den har låg laddning, och ber oss slå på batteri-sparläget. För Iphone händer det vid 20 procents batteri.Då hängde vi på en nyladdad powerbank och satte igång timern. Sedan läste vi helt enkelt av mobilens laddning var tjugonde minut och förde in i vårt kalkylblad. Om Iphone blev fulladdad eller batteriet tog slut så lät vi kurvan plana ut där.Laddningseffekten via sladd mätte vi med en Satechi usb-c power meter

Anker Powercore 5K Wireless Magnetic

Bara för att en produkt har en magnet och är gjord för Iphone 12 ska du inte tro att det är en Magsafe-produkt.

Foto: Jonas Ekelund

Betyg 3 av 5 Omdöme En powerbank som sätts fast med magneter, är kompatibel med Magsafe-skal och endast funkar med Iphone 12 måste väl vara en Magsafe-laddare? Det är lätt att tro att du därmed får 15 watts snabbladdning med Ankers trådlösa batteri, men istället får du bara 5 watt. Den har inte heller tillräcklig kapacitet för att ladda telefonen full. Hur lättanvänd den än är blir den därmed en besvikelse. Positivt Väldigt praktisk att använda

Usb-c-laddning för övriga apparater Negativt Väl tjock, känns klumpig

Medelmåttig kapacitet

Långsam laddning

Juli 2021Iphone 12-serien5 000Ah5 watt trådlös laddning,10 watt via usb-c

Apple Iphone Battery Pack

Originalet är kostsamt och är minst, både till storleken och kapaciteten. Men det har två trick i rockärmen.

Foto: Jonas Ekelund Apple Iphone Battery Pack.

Betyg 4 av 5 Omdöme När vi äntligen fick en original Magsafe-powerbank så är det inte utan att vi känner oss besvikna. Trots sitt pris har det den lägsta kapaciteten och laddar inte ens snabbast. Det är visserligen snabbare som bordsladdare men uppnår inte den utlovade hastigheten som Apple Magsafe-laddare har. Däremot är det snyggast, smidigast och smartast. Positivt Laddar förhållandevis snabbt

Tunt och smidigt format

Fungerar som 15 W Magsafe-laddare hemma

Omvänd trådlös laddning från Iphone

Snyggast integration med Iphone och IOS Negativt Märkligt låg kapacitet

Ingen laddning med sladd

Dyrt

September 20211 460 mAh5 watt15 watt

Belkin Magnetic Portable Wireless Charger

Belkins batteripack är ett monster, och det gäller kapacitet, laddningshastighet och storlek.

Belkin Magnetic Portable Wireless Charger.

Betyg 4 av 5 Omdöme Belkins powerbank har rejäl kapacitet och laddar lika snabbt som en riktig Magsafe-laddare med sladd. Men det är också tungt och så stort att det täcker kameran. Snälla Belkin kan vi inte få ett smidigt 5 000 mAh-batteri med samma prestanda? Positivt Laddar överlägset snabbast, både trådlöst och med sladd

Överlägset högst kapacitet

Funkar bra som bordsladdare hemma Negativt Stort och tungt för ett Magsafe-batteri

Täcker kameran när du laddar

September 202110 000 mAh7,5 watt18 watt

Hyperjuice Magnetic Wireless Battery Pack

Allting ser bra ut på pappret och priset är lockande, men laddningen är förvånansvärt ineffektiv.

Foto: Jonas Ekelund Hyperjuice Magnetic Wireless Battery Pack

Betyg 3 av 5 Omdöme Hypers batteri känns lite klumpigt och har inte den bästa finishen. Däremot blev vi till en början imponerade av att den laddade lika snabbt som Apples batteri. För att sedan bli besvikna när det gav upp efter att bara ha laddat Iphone 12 Pro Max 60 procent. Usb-c laddningen är dock snabb och batteriet har bra funktioner. Positivt Billigt!

Snabb laddning så länge det varar

Ladda batteriet och mobilen samtidigt

Kan ladda trådlöst och via usb-c samtidigt Negativt Näst sämst laddningskapacitet

Klumpigt format och onödig text på baksidan

September 20215 000 mAh7,5 watt12 watt

Mophie Snap+ Juice Pack Mini

Mophies batteripack har det bästa storlek/prestanda förhållandet och duger väl så bra som större och dyrare modeller.

Betyg 5 av 5 Omdöme Förutom sitt charmiga tygklädda yttre och tilltalande storlek så diskriminerar inte Snap+ Juice Pack. Den kan fås att funka med annat än Iphone 12 med hjälp av en adapter. Men dess mest tilltalande sida är hur effektivt den utnyttjar sitt lilla batteri för att ladda en stor mobil betydligt mer än konkurrenterna i samma klass. Positivt Smidigt format och trevlig design

Mycket effektiv laddning som är bäst i storleksklassen

Kan ladda med sladd och trådlöst samtidigt

Funkar med andra mobiler tack vare Snap-adaptern Negativt Väl stor för Iphone 12 Mini

September 20215 000 mAh7,5 watt12 watt

Xtorm Magnetic Wireless Power Bank 5000

En snygg utsida behöver inte vara en nackdel, men i det här fallet döljer den ett medelmåttigt batteri.

Foto: Jonas Ekelund Xtorm Magnetic Wireless Power Bank 5000.

Betyg 3 av 5 Omdöme Xtorms batteripack har en lagom storlek, bra grepp och sobra färger. På pappret ser sifforna bra ut, men i verkligheten laddar den långsammast av alla i testet. Den laddar inte heller ett Iphone 12 Pro Max-batteri mer än 66 procent. Om den åtminstone hade varit tokbillig så hade vi kanske kunnat förlåta det. Men för bara några tior extra kan du få något bättre. Positivt Lagom storlek

Halkfri yta

Snygg baksida Negativt Långsammast laddning

Medelmåttig kapacitet

Låg effekt vid både trådlös och usb-c-laddning

September 20215 000 mAh5 watt10,5 watt

