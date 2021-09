Enligt Deadline har Apple lagt vantarna på visningsrättigheterna till The Fight Before Christmas, en ny dokumentär som får premiär på Apple TV Plus den 26 november.

Dokumentären berättar historien om Jeremy Morris, en advokat i den amerikanska delstaten Idaho som älskar allt som har med julen att göra. En dag bestämmer han sig för att slå på stort och sätter upp mängder av lampor och juldekorationer på sitt hus, men då sätter sig den lokala bostadsföreningen på tvären med hänvisning till att det strider mot regelverket. Jeremy Morris vägrar emellertid att ge vika, något som leder till en bitter fejd i grannskapet.

Kvinnan bakom The Fight Before Christmas är Becky Read, tidigare mest känd för dokumentären Three Identical Strangers som handlar om tre trillingar som skildes åt vid födseln och fick växa upp i tre olika familjer.