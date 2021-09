Nästa version av Apples operativsystem heter Mac OS Monterey och blir det 12:e i ordningen. Det visades upp för första gången under WWDC21och kommer med största sannolikhet att bli tillgängligt för allmänheten under september. En offentlig beta finns redan tillgänglig om du anmäler dig till Apples offentliga beta-program.

Den här artikeln fungerar som ett nav för vanliga frågor, hur du ska göra, tips, nyheter och allt annat som handlar om Mac OS Monterey. Om det är något du undrar, kika då på den här sidan och vi pekar dig i rätt riktning.

Innehållsförteckning:

Hur Safaris nya Mac OS-flikar kommer att förbättra ditt arbetsflöde

Flikar är något vi använder hela tiden, men de är knepiga att hantera ju fler som är öppna. Apple hoppas att lösa dessa problem i Safari 15 med en ny flikfunktion.

Om du vill testa själv behöver du inte vänta på Mac OS Monterey, den är faktiskt tillgänglig i Mac OS Big Sur, se bara till att du uppgraderat till senaste Safari (14.2 i Big Sur).

Safaris verktygsfält antar den färg som används sajten.

Apple ändrade hur flikarna visas i Safari 15. Tidigare visades den nya fliken du skapade under adressen/sökrutan. Nu tar flikarna utrymmet i adressen/sökrutan, vilket gör det möjligt för sidor att få något mer utrymme på skärmen. En tjusig finess i Safari 15 är att verktygsfältet ändrar färg efter sidan du besöker. Det är ett subtilt sätt att låta dig veta vilken webbplats du är på, vilket kan vara till hjälp om du har flera flikar öppna.



Gruppera flikar: Grunderna

Att surfa innebär ofta att du besöker flera webbplatser. Ibland har du flera webbplatser öppna i flikar, var och en relevant för vad du gör. I Safari 15 kan du nu spara flikar i grupper och sedan öppna en viss uppsättning flikar när du vill. Till exempel, om du har flera webbplatser du gillar att besöka för att planera en semester, då kan du spara den uppsättningen som en flikgrupp och öppna den där det är dags att planera din nästa resa.

För att skapa en flikgrupp, öppna de sajter du vill ha i gruppen i olika fliker. Klicka på Arkiv-menyn och välj sedan Ny flikgrupp med x flikar (x är det antal flikar som är öppna).

Ny flikgrupp i Safari

För att lägga till en flik i en flikgrupp, öppna bara en ny flik och surfa till den webbplats du vill besöka. För att radera en flik från en flikgrupp, öppna flikgruppen och stäng sedan fliken. Alla ändringar sparas automatiskt till gruppen.

Du kan också skapa en tom flikgrupp, som inte har några flikar från början. Då sparas automatiskt eventuella flikar som du öppnar i gruppen. Du kan skapa en tom flikgrupp genom Arkiv > Ny tom flikgrupp, eller genom att trycka på Control + Command + N, eller genom att klicka på ikonen nedåtpil högst upp till höger och välja Ny tom flikgrupp.



Flikgrupper: Organisera och synkronisera

För att öppna en flikgrupp klickar du på ikonen uppe till vänster i Safari. I menyn som visas ser du dina flikgrupper. Klicka på den grupp som du vill öppna.

För att se miniatyrbilder av flikarna, klicka på ikonen med fyra rutor till höger om flikgruppens namn. Eller högerklicka på flikgruppen och välj Visa fliköversikt.

Du kan visa miniatyrbilder av flikarna i en flikgrupp.

Om du vill byta namn på en flikgrupp markerar du den och klickar sedan på namnet, eller högerklicka och välj Byt namn.

För att radera en flikgrupp högerklicka på den och välj Radera.

Om du högerklickar på en flikgrupp får du generellt fler användbara funktioner än de som tidigare nämnts.

Kopiera länkar: När du väljer det här alternativet skapas en lista med hyperlänkar. När du klistrar in dessa i ett dokument visas flikgruppsnamnet på listens titel sedan titeln på hyperlänken av varje flik.

Funktionen Kopiera länkar skapar en hyperlänkad punktlista för din flikgrupp. Här är vad listan ser ut när de klistras in i ett dokument.

Flikgrupper synkroniseras på alla dina enheter, så du kan använda dem på din Iphone, Ipad eller andra Mac-datorer.

Mac OS Monterey: Så använder du Quick Note för snabba anteckningar

När du behöver skriva ned något snabbt finns Quick Note bara ett aktivt hörn bort.

Apples Anteckningar är en av mina favoritappar i Mac OS. Där har jag anteckningar, länkar, bilder, utdrag och allt annat jag tror mig kunna behöva för mitt för arbete eller personliga projekt. Mac OS Monterey nya funktion garanterar att jag använder anteckningar ännu oftare, med den nya funktionen Quick Note.

Snabbanteckning är ett snabbt sätt att skapa en anteckning när du inte använder själva anteckningsappen. När du aktiverar funktionen öppnar Anteckningar snabbt en ny fil, som du kan börja använda omedelbart. Det är en fantastisk funktion men den är inte alls uppenbar. Så här hittar du den.

Så här ställer du in Snabbanteckningar

Funktionen ligger väl dold i Systeminställningar i Monterey. Du kan välja att aktivera funktionen genom att flytta markören till ett hörn av skärmen för att aktivera den. Så här ställer du in den.

Öppna Systeminställningar.

Klicka på Mission Control.

Klicka på knappen Aktiva hörn längst ned i fönstret för Mission Control.

Du ser nu en bild som representerar din skärm, omgiven av fyra menyer i varje hörn. Välj ett hörn som ska aktivera Snabbanteckning och klicka på popup-menyn. Välj Snabbanteckning.

Klicka på OK och stäng systeminställningar.

Så använder du Snabbanteckning

För att starta Snabbanteckning, flytta markören till hörnet du valde. Ett tomt ark visas och när du klickar på det öppnas appen Anteckningar med en ny anteckningsfil. Börja skriv eller klistra in vad du nu vill i filen.

Quick Note är riktigt användbart.

Mac OS Monterey: Så ställer in och använder Fokus på din Mac

När du behöver vara i fred kan fokus hjälpa dig.

Tack vare internet och moderna kommunikationsverktyg är det väldigt lätt att komma i kontakt med varandra – kanske till och med för lätt. Med Fokus i Mac OS Monterey kan du ställa in så att du inte blir avbruten av snabbmeddelanden, samtal och varningar, och istället kan fokusera på vad du gör på din Mac.

Fokus är i grunden en expansion av alternativ som ursprungligen fanns tillgängliga i Stör ej-funktionen, som redan finns i Mac OS. Här visar vi hur du kan anpassa Fokus så att det passar dig.

Fokus har ersatt Stör ej och du hittar den i menyraden.

Ställa in Fokus manuellt

I menyraden klickar du på Kontrollcenter. Du kan klicka på fokusikonen som slår på fokus tills du stänger av den. Om du vill ha fler alternativ, klicka på fokusikonen.

Fönstret växlar nu till fokusfönstret.

Om du inte har ställt in en profil kan du välja ett av alternativen som finns. Om du redan har profiler inställda kan du välja en av dem.

För att stänga av fokus, gå till menyn Kontrollcenter och klicka på ikonen Stör ej.

Om du vill ställa in att Fokus ska aktiveras automatiskt eller själv vill bestämma villkoren måste du ställa in en Fokus-profil.

Ställ in en fokusprofil

Standardinställningen har tre val. Om du väljer Stör ej fortsätter den tills du manuellt stänger av den. Eller så du kan välja att ställa in den på ett klockslag eller till kvällen.

Utöver detta kan du ställa in Fokus för olika situationer. Till exempel kan du skapa en profil du använder när du har lunch eller tränar – i princip när som helst du inte vill bli störd.

Inställningarna för Fokus finns i Systeminställningar > Notiser och Fokus (du kan också välja Fokusinställningar när du klickar på knappen Stör ej / Fokus i Kontrollcenter). Så här ställer du in en profil.

Mac OS Monterey Fokus kan skräddarsys. När du skapar en anpassad fokusprofil måste du välja en ikon och färg och ge den ett namn.

I Notiser och Fokus klickar du på fliken Fokus. I den vänstra kolumnen finns dina profiler. För att skapa en ny profil, klicka på + längst ned i kolumnen. En meny visar sex alternativ: anpassad, spel, mindfulness, egen tid, läser och arbete. Om du väljer Anpassad får du välja färg och ikon, för att hjälpa dig att snabbt hitta din profil. Du måste också ge den ett namn. Klicka på Lägg till när du är klar.



Justera meddelandeninställningar för en fokusprofil

I Notiser och Fokus, klicka på fliken Fokus.

Välj profilen du vill ändra.

I rutan för ”tillåta notiser från” kan du ställa in vilka kontakter och appar som får störa dig medan den här fokusprofilen används.

Du kan tillåta specifika kontakter att störa dig medan fokusprofilen är aktiverad. Klicka på Personer och klicka sedan på + längst ned i rutan. Nu kan du välja personer genom att markera kontakten och klicka på Lägg till.

Du kan även tillåta specifika appar att störa dig. Klicka på Appar och klicka sedan på +. En lista med dina appar visas och du kan markera vilken app som får störa dig. Avsluta med Lägg till.

I Mac OS Monterey Fokusinställningar kan du välja vilka personer och appar som kommer att släppas igenom under din fokusperiod.

Justera inställningen "Slå på automatiskt" för en fokusprofil

Du kan ställa in en fokusprofil för att slå på och av automatiskt. Så här gör du.

I Notiser och Fokus klickar du på fliken Fokus.

Välj profilen du vill ändra i den vänstra kolumnen.

I rutan för ”Slå på automatiskt” klickar du på +. En meny visas och du måste välja ett av de tre villkor:

Lägg till tidsbaserad automation: Ställ in en profil för att slå på och av baserat på en tidpunkt. Du måste ställa in ett tidsintervall och veckodagen.

Lägg till platsbaserad automation: Ställ in en profil för att slå på och av baserat på var du befinner dig fysiskt. De platser du kan ställa in är baserade på dina favoriter i Kartor.

Lägg till appbaserad automation: Ställ in en profil för att slå på och av baserat på användningen av en viss app. En lista över dina appar visas och du måste välja den du vill ha.

Mac OS Monterey fokuserar på automatisering. Du kan ställa in fokus för att slå på automatiskt baserat på tiden, plats eller appen.

Du kan lägga till flera villkor för en fokusprofil. Till exempel kan du konfigurera en profil som automatiskt aktiverar fokus när du är på en viss plats och under en viss tid. Klicka bara på + för att lägga till villkor.

Mac OS Monterey: Så använder du Live Text och Visual Look Up

Du kan nu markera text i en bild, kopiera den och sedan klistra in den i ett dokument. Vi visar hur det fungerar. Klicka här för att läsa allt om Live Text och Visual Look Up.

Så aktiverar du strömsparläget i Mac OS Monterey

Minska energiförbrukningen, öka batteriets livslängd och få en tystare dator.

Om du har en Iphone, är du förmodligen bekant med strömsparläget, ett alternativ du kan ställa in så batteriets livslängd förlängs. Nu har Mac också ett strömsparläge som gör något liknande: minskar energiförbrukningen genom att automatiskt sänka skärmens ljusstyrka och processorhastigheten för att spara batteriets livslängd och få din Mac att arbeta tystare.

Så här aktiverar du Strömsparläget:

1. Öppna Systeminställningar.

2. Välj Batteri.

3. Klicka på batteriet i den vänstra kolumnen. Markera rutan för strömsparläget om du vill använda det när du inte är ansluten till en kontakt.

Mac OS Monterey Lågt Strömsparläget aktiverat när datorn använder batteriet.

Du kan också slå på lågt strömläge när den är inpluggad. I den vänstra kolumnen klickar du på Strömadapter. Kryssa i strömsparläget om du vill använda det när dator är ansluten till nätadaptern. Din Mac blir förmodligen svalare och tystare när funktionen är aktiverad.

Inställning av Strömsparläget medan den är ansluten till nätadaptern.

Det finns inget snabbt sätt att slå på eller av strömsparläget; Det är inte tillgängligt i Kontrollcenter eller i menyraden.



Mac OS Monterey: Så här byter du färg på musmarkören

Musmarkören är som standard svart med vit kontur. En bra kombination som borgar för att det är enkelt att se den. Men, det är rätt trist. I tidigare versioner av Mac OS kunde du inte ändra markörfärgen utan att använda ett tredjepartsverktyg. Det behövs inte längre i Mac OS Monterey.

I Monterey kan du enkelt ändra färgerna på markören till något som är lättare att se ögonen eller bara för att återspegla din personlighet. Du hittar funktionen i Systeminställningar > Hjälpmedel.

Så här byter du markörfärgen i Mac OS Monterey

Öppna Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel.

I den vänstra kolumnen väljer du Bildskärm. Klicka på fliken Pekare till höger.

Här ser du två inställningar: konturfärg och fyllningsfärg. Välj vilka färger du vill använda och om du ångrar dig kan enkelt. Om du vill återgå till standard vit och svart genom att klicka på Återställ.

Byt färg på musmarkören för att ge din dator en touch av din personlighet.

MacOS Monterey: Full tangentbordsåtkomst ger dig ökad frihet

Styr din Mac med enbart tangentbordet.

Med Mac OS Monterey har Apple förbättrat tangentbordskommandon så att du kan förlita dig mindre på mus eller styrplatta för att navigera. Du hittar dessa inställningar i Systeminställningar> Hjälpmedel> Tangentbord.

Mac OS Monterey har tre menyer under Tangentbord: Navigering, Maskinvara och Visning.

Tangentbordstjänster finns i Systeminställningar> Hjälpmedel> Tangentbord.

Navigering

Navigering innehåller inställningar som gör att du kan navigera gränssnittet utan att behöva använda musen eller styrplattan. När inställningen är påslagen kan du göra följande:

Använda Tab för att navigera alla kontroller.

Använda mellanslagstangenten för att aktivera ett valt objekt.

Använda piltangenterna för att navigera i en grupp.

Använda alternativ-kommando-d för att komma åt Dock.

Använda Control-F2 för att gå till menyraden

Tab: Växlar/hoppar till nästan alla element i ett fönster, från ”trafikljuset” längst upp till vänster, sökknappen längst upp till höger, till den sista mappen i fönstret och allt däremellan.

Mellanslag: När du har markerat något genom att använda Tab, trycker på mellanslagstangenten för att aktivera menyn. Om du trycker på returknappen fungerar det inte. Om du har valt en mapp eller fil kan du också använda Command-O.

Dock: Tryck på Option-Command-D samtidigt och Dock visas. Använd sedan piltangenterna för att markera det objekt du vill ha och tryck på mellanslagstangenten för att aktivera det.

Klicka på mellanslag för att öppna ett objekt.

Menyrad: Tryck samtidigt Control-F2 för att navigera genom menyraden. Använd Tab eller vänster/höger piltangenter för att växla mellan menyer och mellanslagstangenten för att öppna en meny.

Förteckning över kommandon: Klicka på Alternativ och sedan Kommandon och du får en komplett lista över tangentbordsfunktionerna.

Maskinvara

Här kan du aktivera och justera tröga eller långsamma tangenter.

Originalartikel av Roman Loyola

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt