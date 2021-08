Erbjudandet gäller alltså den första säsongen av Home Before Dark, som handlar om den nioåriga journalisten Hilde Lysiaks liv som hjälper sin pappa att lösa olika mysterier. Säsong två av serien släpptes i början av sommaren.

Nu gör Apple första säsongen gratis att se på Apple TV Plus, helt utan krav på prenumeration. Gratisperioden ska vara tidsbegränsad, men Apple nämner inte mer än så i ett Twitter-inlägg om saken.

For a limited time, you can watch Season 1 of Home Before Dark for free, exclusively on Apple TV+ https://t.co/lkdhusWjEN pic.twitter.com/jaDjSIk1Rv