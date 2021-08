Apple har fått många nomineringar inför årets upplaga av Primetime Emmy-galan, den 73:e i ordningen som hålls söndagen 19 september.

På grund av pandemin presenteras inte alla vinnare under ceremonin, utan en del har redan avslöjats. I ett pressmeddelande skriver Apple att företaget har vunnit två av dessa priser, för serierna For All Mankind och Calls.

For All Mankind är alternativhistoriska science fiction-serien som föreställer sig hur det hade blivit om ryssarna kom först till månen och rymdkapplöpningen aldrig tog slut. Den tillhörande ar-upplevelsen For All Mankind: Time Capsule vann priset för ”enastående nyskapande inom interkativ media”.

Calls är baserad på en fransk serie med samma namn och består enbart av ljud och abstrakta animationer, som berättar olika historier utifrån telefonsamtal mellan de olika rollfigurerna. Serien vann pris för ”enastående rörlig form”.

Apple har totalt nominerats till 35 priser, bland annat i 20 kategorier för Ted Lasso.