Med en så kallad applikationsbrandvägg kan du styra vilka program och processer i datorn som får tillgång till internet. Det gör det enkelt att upptäcka om något program försöker ”ringa hem” till utvecklarna eller gör något annat fuffens. Du kan också använda det för att tillåta vissa anslutningar men inte andra.

På Mac finns två alternativ att välja mellan. Little Snitch har funnits många år och är både mest funktionsrikt och enklast att använda. Men det kostar en slant, och om det tar emot kan du prova gratisalternativet Lulu istället. I den här guiden utgår vi från Little Snitch och visar steg för steg hur du använder programmet.

1. Installera

Hämta Little Snitch 5 (för Big Sur och senare). Öppna .dmg-filen du får ned och dubbelklicka på installationsprogrammet. Välj att installera och fyll i adminlösen. Det dyker nu upp en dialogruta som säger att ett systemtillägg har blockerats. Välj att öppna inställningarna, vilket tar dig till Säkerhet och integritet i Systeminställningar. Lås upp inställningarna och klicka på Tillåt till höger om varningen om Little Snitchs systemtillägg. Du får nu en fråga om du vill tillåta att Little Snitch filtrerar nätverket (vilket du så klart ska tillåta).

2. Välj aktivt eller passivt läge

När programmet öppnas måste du klicka igenom en introduktion och sedan välja om du vill använda Alert Mode eller Silent Mode. Med det senare lägger sig Little Snitch i bakgrunden och övervakar anslutningar, så att du i efterhand kan se vilka program som har anslutit vart och kan blockera utvalda program/anslutningar. Alert Mode är det mer aktiva där du får varningar varje gång ett program försöker ansluta någonstans (tills du har skapat en regel för den anslutningen). Vi föreslår att du testar Alert Mode.

3. Varningar

Vänta lite så lär du snart få upp en varningsdialog om att ett program försöker ansluta. Om det är ett program du litar på kan du välja Forever, Any connection och Allow. Vill du begränsa det kan du till exempel välja tillfälligt istället för Forever, eller bara den aktuella domänen/adressen och inte Any connection. Klicka på i-knappen för att se fler detaljer om både programmet och vart det vill ansluta.

4. Redigera regler

I menyraden ser du en ny ikon med en pil upp och en ned. Klicka på den så kan du öppna Little Snitch Rules. Det visar ett fönster med alla existerande regler. Här kan du göra ändringar om du gjorde fel i dialogrutan eller har ångrat dig om något. Det är lätt att blockera till höger och vänster i början och du kan då råka stoppa något viktigt.

5. Nätverksövervakare

Klicka på menyradsikonen igen och välj Show Network Monitor så får du upp en karta som visar hur din Mac ansluter mot servrar runt om i världen. Till vänster en lista över aktiva program som försöker ansluta. Klicka på ett program för att visa bara det programmets anslutningar på kartan.

Little Snitch är otroligt användarvänligt. Det här är bara en introduktion. Var inte rädd för att testa olika inställningar.