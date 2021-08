Smarta lampor är en sak, men det finns fler saker du kanske vill styra. Som belysning med ostandard-lampor, elementen på landstället, motorvärmaren på bilen eller varför inte slå på kaffebryggaren direkt från sängen? Framför allt är det praktiskt att kunna inkludera fler saker i dina automationer. Det är skönt att veta att inte bara lamporna, utan även de där strömslukande grejerna man brukar glömma, faktiskt slås av när ”lämnat hemmet” scenen aktiveras.

Vill du vara lite framtidssäker så ska du se till att prylarna stöder Thread-protokollet som stöds av Apple, Google och Amazon. Både Homepod Mini och nya Apple TV 4K stöder det redan.



Foto: Aqara Aqara smart plug

Aqara smart plug

Det är inte den allra minsta pluggen, så det är risk att den blockerar uttaget intill. Men å andra sidan är den billig. Uttaget är dimensionerat för 16A, och har inbyggt skydd mot överhettning och överbelastning. Och vill du ha koll på förbrukningen så är det bara att titta i appen. Den är också förberedd för att styras med Siri. Från appen kan du sätta scheman för att slå på och av uttaget.

Pris: 239 kronor hos Proshop

Foto: Bosch Bosch smart plug

Bosch smart plug

För den som inte gillar prylar som ligger och smådrar ström i sparläge så kan faktiskt uttaget stängas av helt. Funkar till och med för tyngre vitvaror då den är dimensionerad för upp till 3 680 watt (16A). Hur mycket som förbrukas syns på LED-lampans färg, och du kan se statistik i appen. Tyvärr kan du glömma att ha något i uttaget bredvid då den är rejält stor.

Pris: 601 kronor hos ComputerSalg

Foto: Eve Eve Energy

Eve Energy

Eve har en hel radda smarta hem-produkter och deras uttag är ett av de smäckrare. Det är enkelt att installera utan brygga tack vare Bluetooth. Även Energy mäter, som namnet antyder, strömförbrukningen. Scheman kan sättas i appen och sparas i enheten så att de funkar oberoende av uppkoppling till hubben. Om nätverket är nere kan du använda strömbrytaren. Den är godkänd för 11A (2500 watt). Stöder Thread!

Pris: Från 449 kronor på Prisjakt

Foto: Fibaro Fibaro wall plug

Fibaro wall plug

Tack vare ett stort utbud av produkter är Fibaro populära i smarta hem-kretsar och deras uttag är känt för sin smäckra format. Trots det är det dimensionerat för 11A (2500 watt) och har överströmsskydd. Den uppmätta förbrukningen syns också på den lysande ringens färg, och du kan få notiser vid oväntad förbrukning. Exempelvis om frysen slutar dra ström. Från appen kan du även programmera scheman och scener.

Pris: 423 kronor på Proshop

Foto: IKEA IKEA Trådfri

IKEA Trådfri

Det är varken det minsta eller vackraste uttaget, och det har inga finesser alls, men för det här priset kan det vara ursäktat. Du kan alltid ha det någonstans där det inte syns. Det ska inte heller föraktas att det tål 16A (vilket Ikea får till 3 840 watt) så det kan användas med vitvaror. Notera att du måste ha någon fjärrkontroll eller dimmer för att kunna parkoppla med hubben.

Pris: 99 kronor på Ikea

Foto: Koogeek Koogeek P1EU plug

Koogeek P1EU plug

Det finns ett antal uttag från Koogeek, men denna och ett grenuttag verkar vara de enda med EU-plugg och Homekit-stöd. Pluggen i sig ser lite stor ut och riskerar att blockera uttaget bredvid. Det kan styras via Siri och med appen kan du sätta upp till 7 scheman för på- och avslag. Det mäter även strömförbrukningen som kan avläsas i appen. Så vitt vi kan se är det godkänt för 10A belastning.

Pris: Från 399 kronor på Prisjakt

Foto: Ledvance Ledvance Smart+ plug BT

Ledvance Smart+ plug BT

Från Ledvance är vi annars vana att se billiga Wifi-lampor men de har även smarta uttag. Se upp med modellen bara för varken den med Zigbee eller Wifi är Homekit-kompatibla. Vi är däremot lite skeptiska till räckvidden på denna modell med bara Bluetooth. Den verkar inte heller ha några direkta finesser. Däremot är den dimensionerad för 3 680 watt (16A) och det är inte dåligt.

Pris: 100 kronor hos Proshop

Foto: Signify Philips Hue Smart Plug

Philips Hue Smart Plug

Philips, eller snarare Signify som står bakom märket, är kungar på smart belysning men deras uttag är förvånansvärt osmart. Det har faktiskt inga finesser alls förutom att slå på och av strömmen. Det tillhör åtminstone den nya Hue-generationen som använder Bluetooth för enklare installation. Och det är inte speciellt stort. Men det tål heller inte mer än 10 ampere, det vill säga 2 300 watt.

Pris: Från 244 kronor på Prisjakt

Foto: Satechi Satechi Smart Outlet

Satechi Smart Outlet

Förutom att göra snajdiga Mac-tillbehör har Satechi tydligen också smarta uttag. En stor fördel med uttaget är att det inte blockerar kontakten bredvid utan det går bra att plugga in något annat också. Det kräver ingen hub utan ansluter via wifi. Via Iphone och Homekit kan du styra med Siri och sätta upp scheman. Tyvärr kan vi inte hitta någon uppgift om hur hög effekt det tål.

Pris: Från 399 kronor på Prisjakt

Foto: Vocolinc Vocolinc Smart adapter VP3

Vocolinc Smart adapter VP3

Vocolinc har faktiskt ett ganska brett utbud av smarta hem-produkter. Inklusive detta uttag som tyvärr ser ut att vara lite för stort på fel ledd för våra europeiska vägguttag. Det använder 2,4 GHz wifi för anslutningen och behöver ingen hubb. Från appen kan du avläsa strömförbrukningen och ställa scheman, inkl att starta om, vilket är praktiskt för prylar som har en förmåga att hänga sig. Via Homekit fås stöd för Siri och scener.

Pris: Från 249 kronor på Prisjakt

Foto: Wemo Wemo mini smart plug

Wemo mini smart plug

Den kända tillbehörs-tillverkaren Belkin har även smarta hem-märket Wemo. De sysslar mest med strömbrytare men släppte i år lite oväntat en Homekit-kompatibel EU-väggkontakt exklusivt på Apple Store. Den kräver ingen hub utan går direkt på Wifi. I appen kan du sätta scheman, inklusive den praktiska ”automatiskt av efter x minuter”. Via Homekit får du även Siri-stöd. Inte heller Wemo uppger någon maximal effekt.

Pris: 269 kronor på Apple Store