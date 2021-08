Testad produkt: Røde Vlogger Kit

Pris: 1 395 kronor hos Musikern

Att filma på fri hand med mobilen duger kanske om bara ska visa resultatet för den närmaste släkten. Ska du därmeot lägga upp något på sociala medier avsett för en större publik vill du nog ha bättre produktionskvalitet. Ett enkelt sätt att ta filmerna till nästa nivå är att använda ett video-kit. Med ett stativ får du stadiga bilder, mikrofonen ger mycket bättre ljud med mindre störningar från omgivningen och en lampa gör att du slipper skuggor i ansiktet.

Foto: Røde

Betyg 4 av 5 Omdöme Ett lätt men ändå stadigt stativ, ett fiffigt fäste för mobilen, en utmärkt mikrofon samt en ljusstark lampa gör detta till ett bra paket. Røde Vlogger Kit kostar faktiskt inte mycket mer än "no name"-paketen vissa återförsäljare plockat ihop och är därför även prisvärt. Positivt Utmärkt riktverkan och bra ljudkvalitet på mikrofonen

Smidig lampa med kraftigt ljus och bra batteritid

Kvalitetsprylar till bra pris Negativt Mikrofonen fungerar inte med alla skal

För liten lampa för att kunna få ett mjukt ljus

Väl omständligt att skruva fast och loss mobilen Läs även vår guide till video-kit för din Iphone

Design och konstruktion

Røde har trevligt nog inte bara plockat ihop delar från andra tillverkare som de sedan märkt med sin logotyp. Inklusive trebensstativet som, även om det är av plast, känns väldigt tåligt och stabilt. Med hjälp av en ring ovanför benen ställer du in om stativet ska stå högt eller lågt. Mobilens vinkel ställs in med en kulled, som till och med kan vinklas i 90 grader för att filma i porträttläge. Kulleden kan skruvas av, så att du även kan använda kameragängan där under. Det är alltid trevligt med en modulär uppbyggnad.

Foto: Jonas Ekelund Lätt men tåligt stativ och kulled som kan vinklas för porträttläge

Mobilhållaren är av metall och känns i sig inte vek. Däremot innebär konstruktionen att du måste skruva ut skruven nästan maximalt för att få in en stor modern mobil. I det ändläget känns den faktiskt instabil. I botten finns en kameragänga för att fästa den på stativet och på ovansidan finns en blixtsko för videolampan.

Foto: Jonas Ekelund Rejäla grejer, ingen plast här inte

Den lilla videolampan har också en kameragänga, men det följer med en adapter så att du kan sätta den i blixtskon. Återigen en flexibel lösning som gör paketet användbart inte bara i just denna konfiguration. Skyddad bakom en lucka döljer sig usb-c-kontakten för att ladda lampan. Den är visserligen byggd av plast, men det känns som en solid konstruktion.

Foto: Røde Liten men kraftfull

Mikrofonen är rejält konstruerad av aluminium och känns som den kvalitetsprodukt det är. Den utgör trots allt mer än hälften av priset. Den pluggas direkt in i Lightningporten, vilket gör att det inte är säkert att den fungerar med ditt skal. En klack gör att den sitter på plats, utan risk att något bryts av om mikrofonen får en smäll.

Läs hela vårt test av Røde VideoMic ME-L



Foto: Røde Utmärkt mikrofon med riktverkan

Funktioner och finesser

Mikrofonen är riktad så att den filtrerar bort mycket av det omgivande ljudet och fokuserar på det som är rakt framför den. Du får även med ett vindskydd som gör utomhusinspelningar betydligt mindre brusiga. På baksidan sitter en hörlursutgång, så att du kan få medhörning på inspelningen.

Foto: Jonas Ekelund Slipp kallt vitt ljus med filter

Videolampan har en diffusor-hållare så att du slipper ett skarpt kallt ljus som ger vassa skuggor. Du får med åtta färgade filter, så att du även kan skapa effektljus. Med en sådan liten diffusor blir ljuset visserligen inte särskilt uppmjukat, men även aningen varmare ljus skadar inte.

Prestanda och användarupplevelse

Efter att ha använt paketet under sommaren måste vi säga att det är väldigt praktiskt. Det är enkelt att rigga det för att hålla mobilen stilla för närbilder och det är skönt att bara kunna hänga på en lampa om du behöver mer ljus. Omfånget är också bra från stödljus till ren strålkastare. Mikrofonen är utmärkt och gör att videoinspelningarna låter betydligt bättre än med mobilens egna.

Foto: Røde

Det enda vi har att klaga på är att det hade varit praktiskt om det varit lättare och snabbare att sätta fast och ta loss mobilen från fästet.

Specifikationer

Tillverkare: Røde

Testad: Augusti 2021

Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz

Inspelning: 44.1/48 kHz 24-bit

Signal-brusförhållande: 74,5 dB

Max SPL: 115 dB SPL (1 kHz@1m)

Mikrofonanslutning: Apple lightning

Ljusstyrka (steg): 60-160-230-300 lumen

Batteritid/steg: 255-105-75-52 minuter

Laddkontakt belysning: Usb-c

Rek. pris: 1 590 kronor

Pris: 1 395 kronor hos Musikern