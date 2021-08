Eddy Cue har varit anställd på Apple sedan 1989, och har under lång tid haft titeln ”Senior vice president of internet software and services”, men nu görs en liten ändring av den titeln, rapporterar 9 to 5 Mac.

Apple har helt enkelt tagit bort ”internet software” ur titeln. Kvar blir bara Senior Vice President of Services, vilket onekligen betonar Apples allt större fokus på tjänster.

I Eddy Cues jobbeskrivning har man även valt att ta bort äldre plattformar som Itunes, och istället lagt till nyare tjänster som Apple Card, Apple Podcasts, Apple TV Plus och liknande.