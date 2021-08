Nya uppgifter gör gällande att Apple har för avsikt att sluta köpa in färdigmonterade kameror till företagets mobiltelefoner.

I stället planerar Apple att köpa kameralinserna separat och låta Foxconn sköta själva monteringen, något som är tänkt att leda till kostnadsbesparingar på sikt.

För att se till att kamerorna monteras korrekt har Foxconn köpt in utrustning från det sydkoreanska företaget Hyvision System. Själva linserna köps i sin tur in från LG Innotek och Sharp, rapporterar The Elec.

Tidigare har Apple även köpt kameralinser från kinesiska Ofilm Group, men det kontraktet sades upp efter misstankar om att företaget använt sig av uiguriska tvångsarbetare.