Om du är den typen av Iphone-användare som bara slår på den och sedan börjar ladda ned appar eller ringa samtal är det helt okej. Men grejen är att du gör dig själv en björntjänst då du inte utnyttjar kraften i din Iphone. Här är några användbara knep som kommer att göra dig till en proffsanvändare innan dagen är slut.



Tilldela en ofta förekommande funktion till ”Tryck på baksidan”

IOS 14 har en funktion som heter ”Tryck på baksidan”. En funktion som du kan tilldela olika uppgifter. När du knackar snabbt två eller tre gånger på baksidan av telefonen kan du till exempel aktivera kameran, aktivera Siri, stänga av ljudet eller aktivera Notiscenter. För att hitta funktionen går du till Inställningar, Hjälpmedel, Tryck, scrolla sedan ned och välj Tryck på baksidan.



Förvandla tangentbordet till en styrplatta

När du använder tangentbordet på din Iphone, tryck länge på mellanslagstangenten för att omvandla tangentbordet till en mini-styrplatta. Tangenterna kommer att försvinna och du kan flytta fingret runt tangentbordet för att flytta markören eller välja text precis som på din Mac.

Tangentbord för enhandsanvändare

När det gäller tangentbordet finns det en dold funktion i Emoji-menyn. När du använder tangentbordet trycker du och håller ned ikonen Emoji (eller jordklotet) längst ned till vänster och du hittar en inställningsmeny. I botten ser du tre alternativ: vänster, center och höger. Om du trycker på vänster eller högerknapparna, kommer det att krympa och flytta tangentbordet till den valda sidan, så det blir lite lättare att nå tangenterna med tummen. När du vill gå tillbaka till helskärm trycker du bara på pilknappen.

Styr kameran med rösten

Om du ställer in röstkontroll för att fjärrstyra din Iphone kan du få den att fotografera, en funktion som verkligen är till nytta om du försöker ta en bild på en fettdrypande hamburgare. För att aktivera funktionen gå till Inställningar, Hjälpmedel och aktivera Röststyrning. När du är redo att ta en handsfree-bild i kamera-appen säger du helt enkelt ”Turn up the volume” eller ”Turn down the volume" (funktionen finns bara på engelska) och de knapptryckningar som normalt aktiverar kamerans slutare kommer att utföras utan att du behöver röra volymknapparna med flottiga fingrar.

Ställ in Medicinskt ID

Om du ställer in Medicinsk ID på din Iphone, kan exempelvis ambulanspersonal vid en nödsituation få tillgång till viktig information som du väljer att dela, som eventuella sjukdomar, ålder eller blodtyp. För att ställa in det, gå till Hälsoappen, tryck på din profilbild och välj Medicinsk ID för att lägga in informationen. Du kan också bestämma om den här informationen ska kunna läsas även om telefonen är låst.

Stäng av kamerans slutarljud

Kamerans klickljud kan till en början ha sin charm. Men efter ett tag är det mest irriterande. Konstigt nog finns inte en enkel av/på-knapp i kamera-appen. Enklaste sättet att tysta den är att stänga av ljudet helt på Iphone.

Ta en skärmdump på hela webbsidan

Det finns många tillfällen när det är användbart att ta en skärmdump och det är lika enkelt att ta en. På-knappen + volym upp på en Iphone X eller senare modeller, medan du håller ned på-knappen + Hem-knappen på telefoner med Touch ID. Du kan även avbilda det du inte kan se på skärmen, en funktion som perfekt om du ska ta en skärmdump en webbsida. När du har tagit en skärmdump trycker du på den lilla skärmdumpsikonen längst ned till vänster och trycker sedan på fliken Helsida. Du ser då resten av skärmdumpen, som du sedan kan redigera eller spara i sin helhet.



Flytta flera appar samtidigt

Du vet redan hur du flyttar appar på din startsida. Tryck och håll tills de börjar skaka. Men visste du att det går att flytta mer än en i taget? Tryck och kvar på app-ikonen tills den börjar skaka, använd sedan dina andra fingrar för att markera andra appar som du vill flytta och de kommer att läggas till den ursprungliga traven appar. Sedan det bara att dra traven dit du vill ha den.

Skanna ett dokument

Du vet redan att du kan använda anteckningar för att skriva ned idéer och inköpslistor, men appen kan också användas för att skanna dokument. När du är inne i en anteckning, tryck på kameraikonen ovanför tangentbordet och välj Skanna dokument. Följ sedan instruktionerna hur du ska placera ditt dokument - resultatet blir klart bättre än om du bara använder kamera-appen för att ta en bild.

Originalartikel av Tamara Palmer

Översatt och bearbetad av Petter Ahrnstedt