Snart är det dags för lansering av IOS 15 och Mac OS 12 Monterey (och så klart Ipad OS 15, Watch OS 8 och TV OS 15). Systemen får som alltid en massa nya funktioner. En del är överraskningar, men många är efterlängtade. Apples utvecklare har även tagit sig an ett gäng problem som systemen dragits med, i vissa fall i många år.

Här har vi samlat tio av de bästa nyheterna för alla som gillar att se buggar och ogenomtänkta funktioner fixade.

Använd en Mac som skärm åt en annan

Förr i tiden var det busenkelt att använda en Mac som skärm till en annan med Target Display Mode. Det försvann 2014 och sedan dess har det enda närliggande alternativet varit någon form av fjärrskrivbord. Men i höst kommer till slut en ersättare som dessutom blir mer flexibel. Med Monterey blir Macen nämligen en Airplay 2-mottagare för både ljud och skärmdelning, så att du kan ansluta till en annan Mac precis som till en tv med Apple TV.

Egen domän med Icloud

Nu kommer du äntligen kunna använda Apples e-posttjänst med en unik adress. Som en del av uppgradering av prenumerationen på lagringsutrymme för Icloud till Icloud Plus ingår möjligheten att ha en mejladress med ett domännamn du äger. Du kommer även kunna bjuda in familjemedlemmar att skaffa adress på din domän. Det här är en tjänst som till exempel erbjuds med Google Workspace-prenumerationer och Zoho Mail, och det finns (krångliga) sätt att ordna det gratis, men Apple kan göra det betydligt enklare och tryggare.

Strömsparläge på Mac

På Macbook Pro-modeller med dedikerad grafikkrets har du alltid kunnat välja bort den och bara köra på den inbyggda i Intel-processorn, som ett sätt att minska strömförbrukningen. Men det har saknats en allmän strömsparfunktion som väljer bort prestanda till förmån för batteritid. Med Mac OS Monterey har Apple äntligen lagt till en sådan funktion, som ska optimera användningen för lång batteritid och tystare fläktar.

Facetime på Android och Windows

Okej, Apple kommer inte släppa några Facetime-appar för konkurrenternas system, men i höst kommer du till slut att kunna ringa andra som inte har Iphone eller Mac. De kan svara via en webbapp och är med med både ljud och bild. Särskilt användbart kan de bli för gruppsamtal då du slipper byta till Whatsapp bara för att en person kör Android.

Linsöverstrålning – gröna pricken

Ta en bild i motljus med din Iphone och chansen är hög att du får en grön prick på bilden som definitivt inte är där när du tittar. Så har det varit i många år, men i den senaste betaversionen av IOS 15 har Apples utvecklare lyckats bli av med den. Experiment gjorda av bland annat The Verge visar att det fortfarande inte fungerar perfekt, men förhoppningsvis slipper du pricken i de flesta vanliga motljusbilder.

Slipp använda biljetter i Wallet

Apples Wallet-app kan vara väldigt praktisk, inte minst när du reser eller går på konsert och har biljetten eller boardingkortet enkelt till hands på telefonen. Men många är de som stört sig på att du manuellt måste ta bort gamla biljetter och annat, trots att de uppenbarligen är oanvändbara. I IOS 15 flyttar systemet automatiskt alla utgångna biljetter och boardingkort till ett arkiv.

Se exif-data direkt i Bilder

I Bilder på Mac har du alltid kunnat visa metadata i bilder, så kallad exif-data, men på Iphone har appen med samma namn inte haft något sätt att se annat än datum och plats. Det ändrar Apple på i IOS 15 – nu blir det möjligt att se detaljerad information om exponeringsinställningar. Dessutom har Apple lagt till möjlighet att ändra datum och tid bilden togs.

Rensa Macen snabbare

IOS har alltid haft en funktion för att snabbt och enkelt nollställa en Iphone eller Ipad till fabriksinställningar så att du kan sälja den eller lämna in den på reparation. Mac OS har inte haft någon sådan, och istället har du tvingats manuellt stänga av Hitta min-funktionen och sedan starta om till återställningsläget (eller starta från en installationspinne), radera hårddisken och installera om Mac OS. Mac OS 12 får till slut samma ”radera allt innehåll och inställningar”-funktion som IOS.

Slipp lösenord på Apple TV

Den nya fjärrkontrollen för Apple TV är visserligen bättre, och du har länge kunnat mata in lösenord via din Iphone istället för att flytta runt en markör på tv:n. Men med TV OS 15 kommer en härlig nyhet för Apple TV-användare som är trötta på att fylla i lösenordet för att installera appar, hyra film och annat. Du kommer nämligen kunna använda din Iphone (eller Ipad) för att bekräfta kontobehörigheten via Face ID eller Touch ID. Inget mer bokstaverande!

Återställt förstoringsglas för textmarkering

IOS 13 tog bort en gammal funktion som Apples utvecklare verkade tycka var en kvarlämning av gamla designmönster, men som många användare utnyttjade dagligen: Förstoringsglaset när du flyttar textmarkören och markerar text. Den saknas även i IOS 14, men i höst kommer den tillbaka, till mångas glädje. Som det är idag förstoras bara själva markören, och du kan visserligen hålla fingret en bit under texten så att du ser vad som är markerat, men det kräver att du pekar med en smal fingerspets och att radavståndet inte är för litet.