Apple har för andra gången på en vecka hamnat i hetluften. Den här gången gäller det arbetsrätt och fackligt organiserande.

The Verge rapporterar att anställda under våren och sommaren flera gånger har dragit igång enkäter för att anonymt samla in lönestatistik. Syftet är att se om företagets påståenden om lika lön för lika arbete stämmer eller om det finns dolda löneskillnader. Men ”People”, Apples personalavdelning, har tvingat de anställda att avbryta och ta bort enkäterna.

Arbetsrättsadvokaten Vincent White säger till The Verge att Apples agerande ”är som när en förman på lastkajen sa åt folk att de inte fick diskutera sina löner på 1800-talet”.

Apple har skickat ut ett mejl till alla anställda som ska klargöra vilka typer av enkäter som inte är tillåtna, och det handlar om data som kan utgöra personuppgifter som kön och könssidentitet, etnicitet och adress.

Grace Reckers på fackliga organisationen Office and Professional Employees International Union säger att undersökningar skyddas av amerikanska arbetsrättslagar och att det faktum att svaren är frivilliga gör att Apples förklaring att det handlar om personuppgifter inte håller.

I Storbritannien är Apple tvunget att dela data om löneskillnader. 2018 hade män 12 procent högre lön än kvinnor i genomsnitt i landet (bland alla företag var genomsnittet 17 procent).

En anställd har nu startat en ny undersökning med ett externt verktyg, så att Apples personalavdelning inte kan tvinga bort den. Den har enligt The Verge redan över 500 svar.