I den fjärde betaversionen av kommande IOS 15 finns en ny kamerafunktion som automatiskt tar bort linsöverstrålning (eller lens flare på engelska), vilket sker per automatik i efterbearbetningen av bilden. Detta rapporterar 9 to 5 Mac efter att flera Iphone-användare skrivit om detta på Reddit.

Även kameraapputvecklaren Halide har skrivit om den tidigare okända nyheten på Twitter. På bilderna syns att en grön fläck som uppstod på linsen när motljusbilden togs, har tagits bort av mjukvaran.

Reddit-användare har bekräftat att funktionen fungera på Iphone XS och senare. Om tidigare telefoner än så också kan nyttja funktionen är oklart, men flera IOS 15-funktioner fungerar bara på Iphone-modeller med A12 Bionic eller senare.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt