I amerikanska delstaten Oregon måste kommuner som tvångsflyttar hemlösa behålla alla ägodelar de tar med sig från tältläger och liknande i minst en månad, så att ägarna kan hämta ut dem.

Advokaten Michael Fuller, som försvarar flera hemlösa i Portland, misstänkte att staden inte skulle följa lagen och fäste därför 16 stycken Airtags på olika ägodelar som tillhör personer i en grupp hemlösa med ett läger i en av stadens parker som hotades av vräkning, rapporterar Portland Tribune.

Mycket riktigt genomfördes också en vräkning av entreprenören Rapid Response Bio Clean, och kort efter kunde Michael Fuller spåra sina brickor till en soptipp. Ägodelarna som spårades var bland annat ett par handskar, en högtalare, två målningar och en kaffebryggare.

Nu säger han att staden måste förklara sig och betala ersättning för de kasserade ägodelarna.

Airtag har tidigare bland annat hjälpt till att återförena en person med en stulen cykel och en man i New York med sin plånbok som han tappade på tunnelbanan.

BREAKING – Last week we secretly put location trackers on various personal items swept by the City of Portland from Laurelhurst Park.



ORS 203.079(d) required the City to store all personal items taken from Laurelhurst Park for 30 days so their owners could retrieve them. pic.twitter.com/7LZyHQf1KY