Uppdatering (2023-01-28):

Wifi 6E endast i Pro-modellerna

Mycket talar för att Apple kommer lägga till stöd för den trådlösa standarden Wifi 6E i höstens modeller av Iphone, något som vi har rapporterat om tidigare.

Enligt ett läckt dokument som återges av Macrumors tycks det emellertid som om Apple endast tänker lägga till funktionen i Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max, med andra ord blir det Wifi 6 i standardmodellerna.

Wifi 6E ger stöd för 6 gigahertz-bandet, något som förhoppningsvis ska öka bandbredden och minska risken för störningar.

För att utnyttja 6 gigahertz-bandet krävs förstås en kompatibel router, till exempel Netgear Nighthawk RAXE500 eller Linksys AXE8400.

Uppdatering (2023-01-26):

Stöd för Wifi 6E

Barclays Apple-analytiker Blayne Curtis och Tom O'Malley skriver i ett memo till investerare att de räknar med att Iphone 15 kommer utrustas med Wifi 6E-tekniken, rapporterar Macrumors.

Wifi 6E är samma grundteknik som Wifi 6 som numera sitter i de flesta av Apples prylar, men med tillägget att den även kan utnyttja frekvensband i 6-gigahertzbandet där det vanligtvis är mycket mindre störningar. Tekniken har hittills kommit till Ipad Pro, Mac Mini och Macbook Pro 14 och 16 tum, men inte exempelvis Iphone 14 och Macbook Air med M2.

Inför lanseringen av både Iphone 13 och Iphone 14 fanns rykten om Wifi 6E-stöd, men nu när det har hamnat i några fler Apple-produkter är sannolikheten kanske större att det blir av i höst.

6-gigahertzbandet har kortare räckvidd än 5-gigahertzbandet som i sin tur har kortare räckvidd än 2,4-gigahertzbandet. Apples rekommendation för de som har en router med stöd för tekniken är att använda samma ssid (nätverksnamn) på samtliga frekvensband, så att anslutna enheter fritt kan hoppa mellan banden utifrån signalstyrkan.

Uppdatering (2023-01-22)

Uppgifter: Iphone 15 Pro sägs få supertunn kurvad kant

Enligt den kända läckan ShrimpApplePro så kommer Iphone 15 Pro att få en tunnare, kurvad kant jämfört med Iphone 14 Pro.

Detta sägs ge mobilen ett utseende som mer påminner om Apple Watch, om än att Iphone 15 Pro fortfarande kommer ha en platt skärm.

“Allt jag kan säga är att Iphone 15 nu ser mer Android ut än någonsin”, skriver ShrimpApplePro på Twitter.

Uppdatering (2023-01-17):

Kamera med periskoplins endast i Iphone 15 Pro Max

Sedan ett tag tillbaka ryktas det att baksideskameran i årets modell av Iphone kommer utrustas med en så kallad periskoplins med stöd för optisk zoom.

Senaste nytt är att The Elec hävdar att periskoplinsen endast kommer finnas i Iphone 15 Pro Max, alltså den dyraste modellen.

När det kommer till Iphone 16 som släpps 2024 kommer det vara aktuellt med periskoplins i båda Pro-modellerna, skriver den sydkoreanska tekniksajten.

Sedan tidigare har Patently Apple uppmärksammat att Apple har beviljats ett patent på en lösning som beskriver hur en periskoplins ska implementeras i Iphone, något som stärker trovärdigheten i påståendet.

Uppdatering (2023-01-12):

Räkna med höjda priser

Enligt Macrumors kan det bli aktuellt för Apple att höja priset på Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max.

Bakgrunden är det oroliga läget i världen där vi just nu har flera kriser samtidigt, däribland kriget i Ukraina, höga elpriser och en skenande inflation.

Till det kommer att Apple har slutat sälja sina produkter på den ryska marknaden, så då behöver företaget hitta alternativa intäktskällor som kompensation.

Hur det blir för svensk del är svårt att sia om, men om kronan försvagas jämfört med den amerikanska dollarn under de kommande månaderna kan vi antagligen räkna med dyrare priser även här.

Uppdatering (2023-01-10):

Testproduktionen är i gång

Enligt Economic Daily News har Apples samarbetspartner Foxconn nu inlett testproduktionen av Iphone 15 på sina fabriker i Kina och Indien.

Därmed kan vi antagligen räkna med att bilder av de olika komponenterna börjar dyka upp relativt snart, något som kan ge oss lite mer kött på benen vad gäller de kommande nyheterna.

Serietillverkningen dröjer några månader till, detta då de nya mobiltelefonerna inte kommer lanseras förrän i september.

Uppdatering (2023-01-09):

Dynamic Island i alla modeller

För några månader sedan lanserades Iphone 14 Pro och Pro Max och den största nyheten är att den så kallade flärpen har ersatts av ett pillerformat kamerahål som kallas för ”Dynamic Island”. Det som är unikt med denna lösning är att den ändrar storlek och form beroende på vilken funktion som används.

Enligt en ny rapport från Bloombergs Apple-expert Mark Gurman kommer samtliga fyra modeller av Iphone 15 att utrustas med Dynamic Island, alltså även Iphone 15 och Iphone 15 Plus.

Gurman hävdar dessutom att de båda Pro-modellerna kommer få ett chassi av titan, något som det ryktats om sedan tidigare. Eventuellt kan det även bli tal om haptiska volymknappar i stil med hemknappen på tredje generationens Iphone SE och styrplattan på Macbook Pro.

Uppdatering (2023-01-04):

Ltpo-skärmar från BOE i Iphone 15

Enligt en ny rapport från den välkände analytikern Ming-Chi Kuo kommer Apple att använda sig av oled-skärmar av typen Ltpo (Low-temperature polycrystalline oxide) från kinesiska BOE i Iphone 15 och Iphone 15 Plus.

Den stora fördelen med Ltpo-skärmar är att de är mellan 15 och 20 procent mer energisnåla än vanliga oled-skärmar, något som kan leda till längre batteritid.

BOE är världens största tillverkare av lcd-paneler till tv-apparater, men producerar även oled-skärmar åt ett antal mobiltillverkare.

Enligt Ming-Chi Kuo kommer BOE stå för 70 procent av skärmarna, medan Samsung står för resterande 30 procent.

Uppdatering (2023-01-03):

Högupplöst kamera i alla modeller

I en rapport till investerare skriver Haitong Intl Tech Researchs analytiker Jeff Pu att uppgifter från Apples underleverantörer tyder på att samtliga Iphone 15-modeller kommer få huvudkamera med 48 megapixel upplösning precis som Iphone 14 Pro och Pro Max, rapporterar 9 to 5 Mac.

Pro-modellerna kommer fortfarande vara ensamma om telekamera vid sidan av den vanliga vidvinkelkameran och ultravidvinkeln, men med samma upplösning i huvudkameran kan det bli enklare för Apples utvecklare att optimera mjukvaran. Större inköpsvolymer kan även ge lägre pris, så det är inte ett förvånande rykte.

I Iphone 14 Pro används den höga upplösningen för att generera bättre 12-megapixelbilder och för att spara bilder med alla 48 miljoner pixlarna måste användaren välja att spara dem i råformat.

Uppdatering (2022-12-31):

Iphone 15 kan få lägre pris

Apple överväger att sänka priserna på basmodellerna av nästa års Iphone-serie, det vill säga de modeller som troligen kommer kallas Iphone 15 samt Iphone 15 Plus. Detta rapporterar 9 to 5 Mac.

Anledningen ska vara att Iphone 14 samt Iphone 14 Plus har sålt betydligt sämre än vad Apple räknat med. Särskilt ska Iphone 14 Plus-försäljningen ha varit ”otroligt liten”. Det är dock försent att ställa in Iphone 15 Plus då Apples roadmap för Iphone redan är satt.

Fler kunder ska istället ha satsa sina kronor och ören på att hoppa upp till Pro-serien för att få saker som en delvis ny design med Dynamic Island, always-on-skärm, Promotion, tre kameror med bättre specifikationer, en nyare generation processor, och mycket annat.

9 to 5 Mac spekulerar i att Iphone 15 kan få samma pris som den tidigare Iphone 13 Mini-modellen, medan Iphone 15 Plus kan få samma pris som Iphone 14 har idag, det vill säga ett steg ned på Apples prisstege.

Iphone 15-serien väntas släppas i september 2023, så det återstår fortfarande ett bra tag innan vi vet om det blir någon prissänkning.

Uppdatering (2022-12-29):

Längre batteritid

Ett av de vanligaste klagomålen på Iphone under alla år har varit att batteritiden inte håller måttet, men förhoppningsvis kan det bli ändring på den saken när Iphone 15 väl lanseras.

Enligt 9to5Mac arbetar nämligen TSMC på att göra A17-chippet så energisnålt som möjligt, något som borde innebära längre batteritid i slutändan.

Sedan tidigare ryktas det även om batterier med högre kapacitet, men det bör påpekas att liknande uppgifter florerat tidigare utan att infrias.

Om allt går enligt planerna lanseras Iphone 15 i september, så då får vi facit.

Uppdatering (2022-12-26):

A17-chippet börjar tillverkas

Vad gäller Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max tycks det bli tal om ett nytt A17-chipp som baseras på 3-nanometersteknik.

Enligt Digitimes kommer Apples taiwanesiska samarbetspartner TSMC att starta tillverkningen redan på torsdag, men det kommer dröja några månader innan produktionen når full kapacitet.

A17-chippet sägs erbjuda uppemot 15 procent högre prestanda jämfört med dagens chipp.

Uppdatering (2022-12-21):

5g-modem från Qualcomm

Enligt Macrumors finns det mycket som tyder på att Apple kommer använda sig av Qualcomms 5g-modem även i nästa års modeller av Iphone.

Det tycks alltså som om arbetet med egenutvecklade 5g-modem tar längre tid än väntat, detta trots att det nu har gått tre år sedan Apple köpte upp Intels modemdivision.

Eventuellt kan det bli aktuellt med egna modem i någon av modellerna, men för tillfället ser det ut som om övergången inleds först 2024.

I februari presenterades Snapdragon X70, ett energisnålt 5g-modem med låg latens som erbjuder hastigheter på uppemot 10 gigabit. Detta kan mycket väl bli det sista 5g-modemet från Qualcomm som Apple använder sig av.

Uppdatering (2022-11-29):

Nya kamerasensorer från Sony

Utöver ryktena om en periskoptelekamera i toppmodellen av Iphone 15 kommer nu fler uppgifter om kamerahårdvaran.

Nikkei Asia påstår att Apple kommer använda nya sensorer från Sony med en ny arkitektur som separerar fotodioder och transistorer i två skilda lager, med resultatet att sensorn blir mer ljuskänslig. Det innebär i sin tur att kameran kan fånga bilder med större dynamiskt omfång, till exempel ett ansikte i starkt motljus.

Apple har hittills förlitat sig på hdr-funktioner baserade på maskininlärning för att möjliggöra den typen porträtt, och det blir spännande att se vad bättre hårdvara kan tillföra i form av minskat brus och mer naturliga detaljer.

Uppdatering (2022-11-21)

Iphone 15 kan få titanchassi med rundade kanter

Enligt Twitter-användaren @ShrimpApplePro, som tidigare läckt Apple-relaterade uppgifter som visat sig stämma, ska Apples Iphone för 2023 få ett chassi i titan med rundade kanter. Inte helt olikt de chassin som syns på Apples senaste Macbook Pro-modeller. Mobilen kommer likväl fortfarande ha glas baktill.

@ShrimpApplePro skriver också att det är värt att ha i åtanke att uppgifterna om den nya designen är väldigt tidiga och därför inte helt säkra.

Apples senaste Iphone 14 har ett chassi i aluminum och rostfritt stål. Den senaste Iphone-modellen som hade rundade kanter var Iphone 11.

Uppdatering (2022-11-17)

Kuo: Iphone 15 Pro kan få Thunderbolt

Den kända Apple-analytikern och läckan Ming-Chi Kuo skriver nu via Twitter att Apples kommande Iphone 15 Pro kan bli företagets första att ha Thunderbolt-överföring.

De senaste uppgifterna från leveranskedjan tyder på att hela Iphone 15-serien kommer att använda usb-c i någon form istället för Lightning. 15 Pro och 15 Pro Max sägs då även stödja Thunderbolt medan 15 och 15 Plus kommer stödja usb 2.0.

Iphone 15 Pro och Pro Max skulle i det fallet kunna ha en potentiell överföringshastighet på upp till 40 gigabit per sekund via Thunderbolt 3.

Uppdatering (2022-10-31):

Kan bli utan ”8P”-objektiv

Förhållandevis träffsäkra analytikern Ming-Chi Kuo påstår i ett inlägg på Twitter att Iphone 15 Pro kanske inte kommer få en tidigare väntad uppgradering av kamerorna, rapporterar 9 to 5 Mac.

Det handlar som tur är inte om teleskopkameran som enligt rykten ska sitta enbart i Iphone 15 Pro Max utan nya objektiv som enligt tidigare uppgifter skulle gå från sju till åtta linselement (ett så kallad ”8P”-objektiv eftersom det består av åtta plastelement).

Fler linselement kan ge mindre distortion och kromatisk aberration men också större risk för interna reflektioner vid starkt ljus, så kallad linsöverstrålning.

Uppdatering (2022-10-28):

Pro-modellerna kan få digitala volymknappar

När Iphone 7 släpptes var en av nyheterna att hemknappen inte längre var en fysisk knapp, utan en elektronisk sensor som lurade dina fingrar att den var en knapp genom att vibrera telefonen på precis rätt sätt.

Nu påstår analytikern Ming-Chi Kuo att Apple kommer göra samma sak med volymknapparna och knappen för ljud på/av på vänstersidan av telefonen i nästa års Iphone 15 Pro-modeller, rapporterar 9 to 5 Mac.

För volymknapparna är det enkelt att förstå hur det kommer fungera, men reglaget för att slå av och på ljud visar i vilket läge den är via känseln, vilket verkar svårt att återskapa med vibrationer eller på annat sätt utan ett fysiskt reglage.

Uppdatering (2022-10-25):

8 gigabyte minne i Pro-modellerna

Analytikerna på Trendforce har tittat i spåkulan och kommit fram till vad vi kan förvänta oss av Iphone 15 som släpps hösten 2023.

Slutsatsen är att de två Pro-modellerna kommer utrustas med A17-chipp, medan de två ”vanliga” modellerna får nöja sig med A16.

Apple kommer även passa på att öka mängden arbetsminne till 8 gigabyte i Iphone 15 Pro och Iphone 15 Pro Max. I de enklare modellerna blir det 6 gigabyte, något som låter hyfsat troligt.

Vad gäller kamerorna kommer Pro-modellerna utrustas med en så kallad periskoplins med 10 gångers optisk zoom, något som du kan läsa mer om lite längre ner.

Avslutningsvis får vi se stöd för usb-c, detta då EU krävt en sådan förändring och det inte finns någon anledning för Apple att skjuta på övergången längre.

Uppdatering (2022-10-03):

Inget stöd för Touch ID

Enligt det senaste nyhetsbrevet från Bloombergs Apple-expert Mark Gurman kommer det inte vara aktuellt med stöd för Touch ID i nästa års modeller av Iphone.

Apple sägs ha testat att placera fingeravtrycksläsaren under skärmen, men tekniken anses ännu inte mogen för en lansering på bred front.

En alternativ lösning är att integrera fingeravtrycksläsaren i strömknappen, men det finns inget som tyder på att det är aktuellt för Iphone 15. Möjligtvis skulle det kunna komma på tal för en framtida uppgradering av Iphone SE.

Det bör påpekas att Apple inte tänker slopa den nuvarande ansiktsigenkänningen. Om Touch ID kommer tillbaka så småningom handlar det snarare om ett komplement som ger användarna möjlighet att välja fritt mellan Touch ID och Face ID för inloggning.

Uppdatering (2022-09-29):

Pro Max popularitet bäddar för större skillnader

Vi har tidigare rapporterar om hur analytikern Ming-Chi Kuo tror att det kommer vara större skillnad än bara storlek och batteri mellan framtida Pro- och Pro Max-modeller, och nu backar han påståendet med siffror som försöker förklara varför.

Enligt Ming-Chi Kuo har Iphone 14 Pro Max sålt 50 procent bättre hittills än Iphone 14 Pro, vilket pekar på högre genomsnittspris på Iphone för årets fjärde kvartal, och större incitament för Apple att satsa ännu mer på toppmodellen.

Ett separat rykte nyligen påstod att Pro Max-namnet möjligen kan ersättas av Ultra, vilket skulle vara konsekvent med produkter som Apple Watch Ultra och Macprocessorn M1 Ultra.

Uppdatering (2022-09-09):

Större skillnader mellan olika modeller

För bara några år sedan var skillnaderna små mellan ”vanliga” Iphone och Pro-modellerna. Mest handlade det om lyxigare material och ytterligare en kamera på baksidan. I årets modeller är skillnaderna större och märks bland annat i att Iphone 14 Pro och Pro Max har ett nytt A16-chipp medan de billigare modellerna behåller A15.

Ska vi tro analytikern Ming-Chi Kuo kommer klyftan mellan modellerna bli ännu större i nästa års Iphone-familj. Han skriver på Twitter att Apple vill höja försäljningen av de dyraste modellerna och kommer därför bland annat börja differentiera mellan Pro och Pro Max igen.

En möjlig kandidat för en unik Pro Max-funktion är den periskopkamera för riktigt lång tele det har ryktats om i ett par år.

Analytikern poängterar att Apple måste hitta nya sätt att locka kunder att uppgradera då hårdvaruutvecklingen har avstannat.

Uppdatering (2022-05-11):

Usb-c ersätter lightning

Enligt ett nytt Twitter-inlägg från den välinformerade analytikern Ming-Chi Kuo finns det mycket som tyder på att usb-c ersätter lightning i 2023 års modeller av Iphone.

Bakgrunden är förstås EU:s beslut att ställa krav på en gemensam laddare för alla mobiltillverkare, något som Apple lär vara tvunget att gå med på förr eller senare.

Apple har använt sig av lightning ända sedan Iphone 5 lanserades 2012 och vid det här laget finns det gott om laddare och tillbehör som använder sig av kontakten.

En av de största fördelarna med usb-c är att laddningstiden blir kortare och vad gäller Ipad har övergången från lightning redan inletts.

Uppdatering (2022-01-21):

Analytiker bekräftar periskopkamera

Tidigare har Ming-Chi Kuo påstått att Iphone 15 kommer ersätta den vanliga telekameran med en så kallad periskopkamera där huvuddelen av optiken och sensorn ligger monterade utmed telefonen.

Den uppgiften bekräftas nu även av analytikern Jeff Pu, som dock har andra detaljer än sin kollega, rapporterar 9 to 5 Mac.

Enligt Jeff Pu kommer periskopobjektivet Apple ska använda ha 5 gånger zoom, inte 10. Företaget ska ha förhandlingar med Lante Optics som potentiell huvudleverantör av optiken.

Periskopkameror har använts av en rad Android-tillverkare och möjliggör längre brännvidd än vad som är möjligt med en normalt placerad kamera utan att göra kameramodulen alldeles för tjock.