I den nya boken Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century skriver författaren Tim Higgins att under ett samtal mellan Apples vd Tim Cook och Teslas vd Elon Musk, som skedde 2016, ska Elon Musk sagt att om Apple eventuellt ville köpa Tesla skulle han behöva bli vd över det gemensamma företaget, rapporterar Macrumors.

Något som Tim Cook, enligt boken, ska bemött genom att säga "F- you" till Musk och lägga på.

Elon Musk har tidigare sagt att han kontaktade Tim Cook för att diskutera möjligheten att Apple skulle köpa Tesla. Enligt Musk ska Tim Cook avböjt mötet.

Via Twitter skriver nu Elon Musk att bokens innehåll inte stämmer. Enligt Elon Musk har han och Tim Cook aldrig pratat eller skrivit med varandra.

Macrumors uppmärksammar också att i en intervju som Kara Swisher gjorde för The New York Times med Tim Cook i april sa Apples vd i sin tur att han aldrig pratat med Elon Musk men att han har "stor beundran och respekt" för Tesla.

Bokens författare Tim Higgins står fast vid att detta var en historia som Elon Musk själv berättade för anställda inom Tesla när biltillverkaren kämpade med Model X. Han säger också att Apple och Elon Musk haft gott om tillfällen att kommentera på innehållet i boken innan den publicerades men avböjde.