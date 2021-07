Apples vd Tim Cook träffade nyligen Spaniens premiärminister, Pedro Sanchez, på Apple Park, rapporterar Apple Insider.

Pedro Sanchez skriver själva via Twitter att det var ett produktivt möte där de bland annat diskuterade Spaniens digitala transformation och återhämtningen från coronapandemin.

Enligt Bloomberg är Spaniens premiärminister i USA för att marknadsföra spanska verksamheter för företagsledare. Utöver Apple kommer Pedro Sanchez även träffa företagsledarna för Netflix, HBO, Disney och Blackrock.

Today, I met with @tim_cook in Cupertino. Spain knows that the digital transformation is a priority and our #RecoveryPlan offers us a unique opportunity to take on this challenge. There is no better time for tech giants like Apple to invest in our country. pic.twitter.com/e1qyf4wPu9