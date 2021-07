De nya systemuppdateringarna från Apple som släpptes under onsdagen innehåller en lång rad säkerhetsfixar, och dessa har nu även kommit till äldre Mac OS-versioner. Apple släppte under natten säkerhetsuppdateringar av Mac OS 10.14 Mojave och 10.15 Catalina, rapporterar 9 to 5 Mac.

Uppdateringarna innehåller enbart säkerhetsfixar, men det är över 20 stycken och flera av dem är viktiga fixar av buggar som har utnyttjats av hackare.

Fixarna ligger i alla möjliga delar av systemet, från grafikdrivrutiner till typsnittsmotorn, webkit och kerneln.