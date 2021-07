Nu står det klart vilka tv-serier och dokumentärer som har chans att vinna utmärkelser på den 73:e upplagan av Primetime Emmy Awards, det mest prestigefyllda priset i tv-branschen.

Den här gången har Apple TV Plus fått 35 nomineringar, varav hela 20 stycken för den hyllade komediserien Ted Lasso med Jason Sudeikis i huvudrollen.

Övriga 15 nomineringar går till Mythic Quest, Central Park, Servant, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, Boys State, Mariah Carey’s Magical Christmas Special, Bruce Springsteen’s Letter To You, The Year Earth Changed och Carpool Karaoke: The Series.

En lista över samtliga nominerade tv-serier och dokumentärer finns tillgänglig här. Vilka som vinner priserna i slutändan får vi veta den 19 september.

I sammanhanget kan nämnas att den 48:e upplagan av Daytime Emmy Awards anordnas redan till helgen. Där har Apple TV Plus fått 25 nomineringar.