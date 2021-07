Homepod har fått en del negativa rubriker på sistone. Först var det rapporter om högtalare som överhettar och ibland lägger av helt med beta 2 av Homepod Software 15, och sedan kom nya rapporter om problem även med nuvarande version av mjukvaran (14.6).

Nu har Apple släppt ytterligare en beta av version 15, skriver 9 to 5 Mac. Det är okänt om den faktiskt fixar problemet med överhettning, men däremot rapporterar 9 to 5 Mac att den lägger till stöd för att spela lossless-musik på Apple Music, något som märkligt nog saknades när Apple först lanserade lossless trots att Homepod ansluter via wifi och inte bluetooth.

Lossless-stödet gäller både ursprungliga Homepod och nya Homepod Mini. Beta 1 av det nya systemet hade en inställning för lossless men den fungerade inte. Den försvann sedan i beta 2.

Betaversionerna av Homepod-systemet går inte att anmäla sig till som övriga betaversioner, istället skickar Apple ut inbjudningar till utvalda användare.