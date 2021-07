Skådespelaren och producenten Reese Witherspoon är på väg att sälja sitt produktionsbolag Hello Sunshine, rapporterar Wall Street Journal.

Företaget började leta en köpare de senaste månaderna och flera företag sägs vara intresserade, bland annat Apple som redan jobbar med Hello Sunshine för produktionen av hitserien The Morning Show. Hello Sunshine ligger även bakom hyllade HBO-serien Big Little Lies och Hulu-serien Little Fires Everywhere.

Hello Sunshine kan vara värderat så högt som en miljard dollar, cirka 8,5 miljarder kronor. Firman ägs av Reese Witherspoon, Jim Toth (som också är hennes make) och Seth Rodsky med ett mindre ägande bland personalen. Enligt Wall Street Journal är det fortfarande inte säkert att företaget kommer säljas, eller att Apple kommer lägga högsta budet.