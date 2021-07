Testad produkt: AOC AG353UCG 35

Det fanns ingen renodlad kreatörsskärm i AOC:s sortiment, men denna modell uppfyllde tillräckligt många av kraven för att kvala in i testet. Med en rekordsättande ljusstyrka och hdr-klass samt mycket bra ljusstyrka borde den klara våra tester. Särskilt med tanke på den höga prislappen. Men ibland räcker det inte att läsa siffrorna i databladen för att hitta en bra skärm.

Betyg 3 av 5 Omdöme Vad skärmen kan skryta med är hög ljusstyrka som dock är svår att få ned till normal nivå för bildbehandling. För att inte skärmen ska överhettas av detta har den en inbyggd fläkt som enligt vår mening är allt för högljudd på nära håll. Skärminställningarna är inte tillräckliga för att du permanent ska kunna få till en acceptabel färgåtergivning. Den har dessutom få anslutningar. Positivt Otroligt ljusstark och utmärkt kontrast

Uppfyller Vesa DisplayHDR 1000! Negativt Störande fläktljud

Ingen usb-c eller thunderbolt

Otillräckliga skärminställningar

Väldigt påtagligt gaming-utseende

Foto: AOC AOC AG353UCG 35

Design och konstruktion

Om vi tyckte att Acers skärm hade ett utseende som stack ut, fick vi omvärdera det i jämförelse med detta monster. Formspråket kanske inte är lika kantigt och aggressivt, men den har en klarröd fot och framför allt en stor lysande ring på baksidan. Även från framsidan står det klart att det här är gamingskärm, vilket gör att den inte riktigt passar in på det genomsnittliga kontoret. Foten är dock både stabil och praktisk. Du kan justera höjden med 12 centimeter, lutningen med 25 grader och vridningen med 64 grader.

Foto: AOC Anslutningarna sitter på undersidan av skärmen

Alla anslutningar sitter på undersidan av skärmen, vilket gör det mest praktiskt att ansluta sladdar när skärmen ligger ner. Det borde de kunnat lösa smidigare, för det är besvärligt att i efterhand försöka ansluta någonting. Särskilt när usb-hubben med fyra portar också sitter under skärmen! Den om något borde vara lätt åtkomlig, exempelvis placerad på sidan som på många konkurrerande modeller.

Det finns bara en displayport och en hdmi-port, vilket känns snålt. Det är ju inte helt ovanligt att vilja ansluta flera bildkällor till en så pass stor skärm. De är båda av relativt modernt snitt men usb-portarna känns gammelmodiga och vi saknar usb-c.

Funktioner och finesser

Som så många andra skärmar har den en joystick för att komma åt inställningsmenyn. Den är dock den sämsta av dem alla, då den är så liten och kort att den blir besvärlig att använda. Lyckligtvis skickar AOC även med en fjärrkontroll med motsvarande funktioner samt snabbknappar. Det finns även snabbinställningar för videoingång, ljuseffekter, samt spelllägena fps, rts, racing och tre användarlägen.

Foto: Jonas Ekelund Dåligt med bildinställningar i menyerna

Med tanke på skärmens inriktning finns det en mängd spelinställningar. Däremot är det värre med inställningar för bilden. Du kan justera kontrast och maximal ljusstyrka (?), gamma samt automatisk bakbelysning, ljusstyrka och svartnivå. Under färginställningar kan du justera blåljus och färgtemperatur, samt justera rgb individuellt. Det ger små förutsättningar att få till en bra bild.

Prestanda och användarupplevelse

Mycket riktigt skrek vårt kalibreringsprogram i högan sky över den bisarrt höga ljusstyrkan. Eftersom det inte fanns någon inställning för ljusstyrka blev vi tvungna att vrida ned den maximala ljusstyrkan i stället. Värt att nämna är att på grund av den extrema ljusstyrkan har skärmen en fläkt för att kyla ned den. Något som åtminstone störde oss rejält.

Foto: Jonas Ekelund Urmärkt kalibreringsresultat

Efter att ha skapat en skärmprofil hade färgerna justerats en hel del från fabriksinställningen som stod på väldigt mättade och ”imponerande”. Då lyckades vi faktiskt få till en färgavvikelse på bara DeltaE 0,4, där allt under 2,0 är godkänt. Den största avvikelsen var för cyan där vi mätte 0,9 men det är alltså också helt inom gränserna. Problemet med detta är att eftersom vi inte kunde göra inställningarna i skärmen har vi bara skapat en färgprofil för just den här datorn som kompenserar för skärmens avvikelser. Pluggar vi in en annan dator är färgerna fel igen. Att skärmen inte är gjord för bildbehandling märktes också på att ljusstyrkan i hörnen avvek med 10–12 procent från mitten, och det ger ett underkänt betyg.

Foto: Jonas Ekelund Ljusstyrkan avviker för mycket i hörnen

För den som faktiskt tänkt sig spela på skärmen kan nämnas att den går att få upp i 200 hertz via displayport, och att den stöder Nvidia G-sync Ultimate. De inbyggda högtalarna kan du dock lika gärna strunta i då de är skrälliga.

Specifikationer

Tillverkare: AOC

Testad: Juni 2021

Storlek: 35 tum 21:9 bildförhållande

Upplösning: 3 440 x 1 440 bildpunkter

Paneltyp: VA, 200 Hz, böjd (1800R)

Ljusstyrka: 1000 cd/m²

Kontrast: 2 500:1

Färgdjup: 10 bitar

Färgrymd: 128 % av sRGB, 95 % av Adobe RGB

HDR: DisplayHDR 1000

Bildingångar: Displayport 1.4, hdmi 2.0

Övrigt: Bordsmonterat stativ (höj-sänkbart, tilt, vrid), usb 3.1-hub (4 portar), mikrofon in, hörlursport, inbyggda högtalare (2x5 Watt)

Storlek: 83,3 x 54,3 x 27,6 cm

Vikt inkl stativ: 13,75 kg

Rek. pris: 25 990 kronor

Pris: Från 21 998 på Prisjakt