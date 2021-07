Den första versionen av Apple Watch, ibland kallad ”Series 0”, visades i september 2014, men började inte säljas i Sverige förrän 17 juli 2015 – då i materialen aluminium, rostfritt stål eller i 18 karats guld.

Men Apple verkar ha haft planer på att lansera en modell i keramik också. Twitter-kontot Donglebookpro har under helgen delat bilder på en Apple Watch-prototyp (komplett med lorem ipsum-text på baksidan) i keramik, producerad redan 2014.

Först två år senare släppte Apple en modell i keramik, det som då blev Series 2 Edition-modellen år 2016.

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)



Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO