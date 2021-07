Tillbehörstillverkaren Satechi släppte 2019 en speciell usb-c-docka till Mac Mini som har exakt samma form som datorn och placeras under den som en slags basplatta, med fler usb-kontakter, minneskortläsare och hörlursuttag på framsidan.

Nu har företaget lanserat en uppdaterad version av Stand and Hub for Mac Mini, som den heter, som även lägger till en kortplats för en ssd-sticka med m2-kontakt. Kontakten är för sata, inte den snabbare nvme-standarden, men med tanke på att hela dockan ansluts med usb-c och dessutom är begränsad till usb 3.0-hastighet (5 gigabit per sekund) gör det ingen egentlig skillnad mer än att du inte kan stoppa in en nvme-sticka du redan äger.

Den långsamma anslutning gör att ssd:n inte är optimal för lagring som kräver höga hastigheter, men håller å andra sidan nere priset. Dockan säljs nu i USA för motsvarande cirka 1 050 kronor. Flera av företagets andra produkter säljs i Sverige men det är ännu okänt om just denna kommer dyka upp här.