Veckans nyhet på Apple TV Plus är Foundation, en storslagen tv-serie som baseras på Isaac Asimovs klassiska bokserie Stiftelsen.

Handlingen går ut på att Dr. Hari Seldon förutspår att det nuvarande galaktiska imperiet kommer falla, varpå han tillsammans med andra försöker etablera en stiftelse som kan användas för att återbygga civilisationen i framtiden. Detta samtidigt som de regerande kejsarklonerna Cleons förargas av hans profetia.

Så här ser trailern ut:

Skaparen av tv-serien är David S. Goyer som mest är känd för att ha varit med och skrivit manusen för superhjältefilmer som Blade-trilogin, Dark Knight-trilogin, Man of Steel och Batman V Superman: Dawn of Justice.

I centrala roller syns Jared Harris (Mad Men, Chernobyl) Lee Pace (Halt and Catch Fire, Guardians of the Galaxy), nykomlingen Lou Llobell samt Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton och Alfred Enouch.

