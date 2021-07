Under helgen var det dags för den 48:e upplagan av Daytime Emmy Awards, en tillställning där de bästa tv-programmen som sänds på dagtid uppmärksammas.

Inför galan hade Apple TV Plus fått inte färre än 25 nomineringar, men i slutändan fick man nöja sig med tre utmärkelser.

Enligt Variety fick Here We Are: Notes for Living on Planet Earth (Här är vi - saker du behöver veta för att leva på Jorden) två priser, medan den animerade serien Stillwater (Sakari) fick en.

Med andra ord blev det inga priser för Ghost Writer (Spökskrivaren), Helpsters och dokumentärserien Long Way Up.

Den 19 september är det dags för årets upplaga av Primetime Emmy Awards, en gala där de bästa tv-programmen som sänds på kvällstid ska utses. Där har Apple TV Plus 35 nomineringar att hoppas på.