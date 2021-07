Idag är det premiär för den nya dokumentärserien Watch the Sound With Mark Ronson på Apple TV Plus.

Serien som består av sex avsnitt följer den kända och prisbelönta musikproducenten Mark Ronson som utforskar hur ljud och ljudteknik format populärmusiken.

Varje avsnitt skildrar tillkomsten av ljud och musik genom samtal med berömda artister som Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Adrock och Mike D från Beastie Boys, Charli XCX, T-Pain, med flera.

Så här ser trailern ut:

Dokumentärserien bjuder även på ny musik skapad utifrån det som diskuteras i avsnitten.

