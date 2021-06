Den 12 november sänds de tre första avsnitten av The Shrink Next Door, en ny komediserie på åtta avsnitt med Paul Rudd och Will Ferrell i huvudrollerna.

Serien handlar om det bisarra förhållandet mellan psykologen Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd) och patienten Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell).

Så här ser trailern ut:

The Shrink Next Door baseras på en populär podd med samma namn och det är första gången som Paul Rudd och Will Ferrell samarbetar med varandra på åtta år. Då handlade det om komedifilmen Anchorman 2: The Legend Continues.

I sammanhanget kan nämnas att Apple även har avslöjat att The Problem With Jon Stewart och den storslagna scifi-serien Foundation får premiär i september.