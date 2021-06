Ända sedan Apple TV Plus lanserades i november 2019 har användare klagat över bristen på innehåll, men det har inte hindrat tjänsten från att få otaliga nomineringar och utmärkelser på diverse galor.

Enligt ett pressmeddelande från Apple har man hittills fått 389 nomineringar och vunnit 112 utmärkelser för sina filmer, tv-serier och dokumentärer.

Till exempel vann den hyllade komediserien Ted Lasso nyligen en Peabody Award, medan The Oprah Conversation och 1971: The Year That Music Changed Everything fick var sitt pris på Critics Choice Real TV Awards häromdagen.

Apple hävdar att ingen annan strömningstjänst fått lika många nomineringar och utmärkelser så kort tid efter lanseringen, men det är en uppgift som är svår att kontrollera.