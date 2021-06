Apple har nu smygsläppt en trailer till säsong två av hyllade komediserien Ted Lasso. Den ligger ännu inte uppe på Youtube eller i Apple TV-appen, men har delats av flera av bland andra Jeremy Swift och Brett Goldstein som spelar advokaten Higgins respektive Roy Kent.

Trailern avslöjar att Richmond, laget Ted Lasso är tränare för, har en dålig säsong och efter åtta raka oavgjorda matcher måste något ändras. Vilket senare scener också pekar på att det kommer göra.

Ted Lassos första säsong är en av Apple TV Plus största framgångar. Den har redan vunnit ett antal utmärkelser och tippas även vinna fler på Emmy-galan.

