Om du får för dig att skriva in följande teckenkombination kan du få rejäla problem med wifi på din Iphone eller Ipad: “%p%s%s%s%s%n”.

Problemet uppstår om du skriver in teckenkombinationen som ett nätverksnamn i nätverksinställningarna, rapporterar 9 to 5 Mac, efter att säkerhetsforskaren Carl Schou delat upptäcken på Twitter.

Teckenkombinationen stänger av alla nätverkskombinationer på Iphone och gör att även saker som Airdrop slutar fungera. Problemet beror troligen på att %-tecknet används för andra funktioner än namn i många programmeringsspråk.

Felet kvarstår även efter omstart, så vi avråder från att testa buggen. Några bestående skador sker inte, men det krävs att alla nätverksinställningar nollställs för att få bukt med problemet.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3