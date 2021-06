Tillsammans med Iphone 8 och det trådlösa laddningsetuiet för Airpods lanserade Apple 2017 laddningsplattan Airpower. Den skulle revolutionera QI-laddare då man kunde lägga sina prylar lite var som helst i stället för att leta efter rätt ställe. Men två år senare lade de ned planerna och meddelande kortfattat att den inte levde upp till Apples kvalitetskrav.

Belkin Boost Charge vs Nomad Base Station Pro

Foto: Apple Vad alla strävar efter men ingen uppnått

Andra tillverkare har dock inspirerats av den och försökt täcka plattan med laddningsspolar och komma runt alla problem det ställer till med. Det gäller ju att ge rätt spänning till rätt spolar, samt att inte orsaka värmeproblem. Vi tittar här närmare på Belkins och Nomads lösningar som faktiskt funkar bra med de flesta enheter vi provat.

Foto: Jonas Ekelund Bra men når inte hela vägen

Med undantag för Iphone 12. Tyvärr verkar den speciella laddningslösningen med Magsafe i Iphone 12 ställa till det för laddningsplattorna. En rund magnet precis där det finns en metallisk spole är inte idealt. Det ska bli intressant att se om det kommer nya versioner snart, där även det problemet lösts.



Design och konstruktion

Belkins laddare är bullig och rundad med en glänsande kromkant och en matt laddningsplatta i läderliknande material. Storleken är lagom för två mobiler och det gäller även de största modellerna. Base Station Pro har ett mer sofistikerat utseende med sin fyrkantigare form, stilfulla mattsvarta kanter och en lyxigare läderliknade ovansida. Den är också betydligt större för att få plats med tre apparater.

Foto: Belkin Laddspolarna på insidan av Belkins laddplatta

På insidan av Belkins sitter 16 överlappande laddningsspolar som gör att det inte är så petigt hur du lägger de två apparaterna på plattan. Den stöder både Apples 7,5 watts snabbladdning och Samsungs 10 watts snabbladdning. Nomads använder sig av Airas FreePower-teknik som innebär 18 överlappande spolar integrerade i ett kretskort. Något som åtminstone låter mer high-tech än Belkins lösning.

Foto: Nomad Airas Freepower inuti Nomads laddplatta

Det hade varit trevligt med USB-utgång på Truefreedom Pro för att kunna ladda även icke-kompatibla enheter, som exempel en Apple Watch. Speciellt som den har en ostandard laddare, så man kan inte plugga in den i någon mobil. Inte heller Nomads laddare har någon USB-laddningsport för apparater som inte funkar med QI. Det blir extra konstigt när det faktiskt finns ett Apple Watch-ställ där man kan sätta sin laddningspuck. Men den måste alltså pluggas in i en separat laddare!

Vinnare: Nomad Base Station Pro

Funktioner och finesser

Enligt Belkin är Truefreedom Pro kompatibel med Airpods med QI-laddning, Samsung Galaxy S9 och senare, Galaxy Note 9 och senare, Iphone 8 till 11, alltså är Iphone 12 undantagen! På sidan finns en statuslampa så att man vet om den laddar eller ej, vilket är bra för vissa trådlösa hörlursetuier som inte har någon egen lampa.

Enligt Nomad är Base Station Pro kompatibel med Airpods med QI-laddning, Samsung Galaxy Buds och Buds Live, Google Pixel 3 och 4, Samsung Galaxy S6 och senare, Galaxy Note 10 och senare, Iphone 8 till 11. Med Iphone 12 varnar man för att det tar 8–9,5 timme att ladda beroende på modell. Men man faktiskt plugga in laddaren i datorn och uppdatera den inbyggda fasta programvaran. I version 1.2 är nyheterna bättre kompatibilitet med Iphone 12, samt stöd för Xiaomi 10.

Vinnare: Nomad Base Station Pro

Prestanda

Belkins laddare stöder både Samsungs snabbladdning med 10 watt och Apples med 7,5 watt. Det är mycket riktigt inte alls känsligt var man placerar sina apparater på Belkins laddningsplatta. Antingen det är i mitten eller ute i kanten så plingar det glatt till när den börjar ladda. De måste inte ens ligga rakt utan det går bra att lägga dem på snedden.

Foto: Jonas Ekelund Det är inte speciellt petigt hur man lägger mobilerna på plattorna

Liksom med Belkins platta går det utmärkt att lägga mobilen var som helst på Nomads platta. Trots att Nomads platta inte stöder 10 watts-laddning sägs de flesta stödda enheter kunna laddas på 4–5 timmar. Undantaget är Iphone 12 där det sägs ta dubbelt så lång tid. Men det var inte vår erfarenhet. Med en enhet på plattan mätte vi att den drog 10–11 watt från USB-laddaren, och det var oavsett om det var en Samsung Galaxy eller en Apple Iphone som låg på. Med båda mobilerna på laddning drog den 23 watt.

Vinnare: Belkin Boost Charge TrueFreedom Pro Wireless Charger

Användarupplevelse och kompatibilitet

Att säga att Iphone 12 är helt inkompatibel med Belkins platta är att ta i, och säkert något Belkin säger för att undvika klagomål. Däremot var vi med om att få plinget i mobilen för att laddning påbörjats, bara för att återkomma till en orange varningslampa på plattan som indikerar laddningsfel. Men om man har lite koll på att den verkligen hamnat helt rätt, och att den vita okej-lampan lyser, så visst laddar den upp även Iphone 12.

Foto: Jonas Ekelund Om laddningen av Iphone 12 funkar eller ej är lite av ett lotteri med Belkins laddare

Efter den senaste uppdateringen av den fasta programvaran i Nomads platta kunde vi inte hitta problem med Iphone 12. Vi hade tvärtom svårt att hitta något läge där den inte började ladda efter någon sekund. Och vi möttes inte heller av någon avbruten laddning.

Vinnare: Nomad Base Station Pro

Omdöme

TrueFreedom Pro håller löftet om att man ska kunna placera två enheter var som helst på plattan för att ladda dem trådlöst. Den stöder både Samsungs och Apples snabbladdning. Däremot har den problem med Iphone 12.

Med Base Station Pro kan du ladda två mobiler och ett hörlursfodral samtidigt, och det är inte ett dugg känsligt var eller hur du lägger dem. Inte ens för Iphone 12 och den rekommenderas därför för Apple-ägare.

Vinnare: Nomad Base Station Pro

Specifikationer

Foto: Belkin

Belkin Boost Charge TrueFreedom Pro Wireless Charger

Tillverkare: Belkin

Testad: Juni 2021

Systemkrav: QI-kompatibla enheter (ej Iphone 12).

Kapacitet: 2 enheter

Effekt: 10 watt per enhet

Mått: 19 x 10,7 x 1,7 centimeter

Rek. pris: 1 490 kronor

Pris: 490 kronor hos Webhallen

Foto: Nomad

Nomad Base Station Pro

Tillverkare: Nomad

Testad: Juni 2021

Systemkrav: QI-kompatibla enheter (begränsad för Iphone 12).

Kapacitet: 3 enheter

Effekt: 7,5 watt per enhet, 30 watt usb-pd in

Mått: 22 x 14,2 x 1,3 centimeter

Rek. pris: 200 us dollar

Pris: 2 095 kronor hos Webhallen