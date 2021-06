Att ha ett starkt lösenord till ditt trådlösa nätverk är viktigt för att inte släppa in någon obehörig på nätverket. Men ju krångligare lösenord desto svårare blir det att skriva in för hand, både för dig själv på en ny enhet och för gäster. De flesta har någon gång råkat ut för ett jobbigt långt lösenord som vi misslyckat att skriva in flera gånger, när vi slinter på de virtuella tangenterna och till exempel skriver en sjua istället för en åtta.

Med hjälp av Apple-appen Genvägar kan du skapa ett mycket enklare sätt att dela namn och lösenord till nätverket, så att gäster snabbt kommer ut på nätet och du slipper ha lösenordet utskrivet på en lapp eller något annat osäkert.

Installera Genvägar från App Store om du inte redan har den. Öppna appen och tryck på plusknappen uppe till höger för att skapa en ny genväg.

Börja med att söka efter åtgärden Text och lägga till den. Fyll i följande text, där du ersätter ”nätverksnamnet” och ”lösenordet” med ditt nätverksnamn och lösen:

WIFI:S:Nätverksnamnet;T:WPA;P:Lösenordet;;

Om du har ställt in din router att inte avslöja nätverket för omgivningen (dolt ssid) måste du lägga till ;H:T efter lösenordet innan de två sista semikolonen.

Lägg till en ny åtgärd och leta upp Skapa QR-kod. Den kommer automatiskt välja Text som källa. Tryck på plusknappen igen och lägg till åtgärden Överblicka. Du har nu en genväg med tre åtgärder: En textsträng som du själv har fyllt i, en qr-kodgenerering och en Överblick-visning. Tryck på Klar för att spara.

När du kör genvägen kommer din Iphone att visa en qr-kod som andra kan skanna och automatiskt ansluta till ditt nätverk. Inga fler felskrivna lösenord och som bonus nöjda gäster! Du kan också skriva ut eller dela qr-koden på annat sätt, men då riskerar du så klart att någon obehörig snappar upp den.