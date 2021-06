TV OS 15, nästa version av operativsystemet för Apple TV, fick inte särskilt mycket utrymme på Apples WWDC-event.

Nu har den första förhandsversionen av TV OS 15 skickats ut till registrerade utvecklare och andra betatestare. Bland nyheterna kan nämnas fler skärmsläckare och den nya funktionen Shareplay som gör det möjligt att se på filmer och tv-serier tillsammans med sina vänner på distans.

En annan nyhet är samlingen For All of You som tipsar om innehåll som är lämpligt för hela familjen. Dessutom blir det möjligt att koppla ihop Apple TV 4K med Homepod Mini och styra uppspelningen från den smarta högtalaren.

Skarp version av TV OS 15 skickas ut till allmänheten någon gång under hösten.