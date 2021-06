Apple kommer snart att släppa en helt ny dokumentär, Who Are You, Charlie Brown?, som handlar om skaparen av seriefiguren Snobben, Charles M. Schultz.

Dokumentären är producerad av Brian Grazer och Ron Howard och regisserad av Michael Bonfiglio samt berättad av Lupita Nyong'o.

Who Are You, Charlie Brown? är långt ifrån Apples enda Snobben-inriktade innehåll. Sedan tidigare finns även de klassiska Snobben-filmerna såväl som en helt ny Snobben-serie på Apple TV Plus.

Who Are You, Charlie Brown? har premiär den 25 juni på Apple TV Plus.

Du kan se trailern för dokumentären nedan.