Freemiummodellen är sedan många år den dominerande på App Store. Både spelutvecklare och Apple tjänar miljarder på spel som är gratis att införskaffa, men som på olika sätt lockar spelaren att köpa uppgraderingar eller ännu värre, tillfälliga resurser, för riktiga pengar.

Som tur är för er som tycker detta är vansinnigt och undviker köp-i-appen som pesten, finns det fortfarande spel som bara har ett engångspris när du skaffar dem. Här har vi samlat tio av de bästa spelen som inte försöker pracka på dig något mer.

Minecraft

Microsoft-ägda Mojangs succéspel Minecraft finns så klart även på Iphone och är jättebra även där. Det finns visserligen köp-i-appen, men det handlar om det den helt separata tjänsten Minecraft Realms, som ger dig en privat server. För den som bara vill spela är det ett engångsköp som ger oändliga timmar av utforskning och äventyr.

Kostar 75 kronor på App Store

You Must Build A Boat

You Must Build A Boat är en galen kombination av ”matcha tre” och ”endless runner” med 8-bitarsgrafik. Och så bygger du en båt med olika mer eller mindre permanenta passagerare. Ett prisbelönt spel från samma utvecklare som gjorde likaledes härliga 10000000.

Kostar 30 kronor på App Store

Star Wars: KOTOR 2

Knights of the Old Republic är ett av de mest omtyckta Star Wars-spelen någonsin. IOS-versionerna är inga halvtaskiga portningar med dåliga kontroller. KOTOR 2 släpptes på App Store i slutet av förra året. På Iphone är gränssnittet rätt kompakt och kräver en skarpögd spelare.

Kostar 159 kronor på App Store

Ticket to Earth

Ett taktiskt rollspel som kombinerar en fascinerande science fiction-saga med ett stridssystem som blandar klassiska rollspelselement och tre i rad-liknande matchning av symboler där striderna utspelas. Ticket to Earth ser ut som ett spel som normalt har massa köp-i-appen, men har det uppfriskande nog inte.

Kostar 55 kronor på App Store

Pocket City

Det här är något så ovanligt som en Sim City-klon på IOS utan en enda mikrotransaktion. Inga evighetslånga timers du kan förkorta med hjälp av virtuell valuta, inga uppgraderingar som kostar pengar. Och Pocket Citys gränssnitt är helt anpassat för den lilla mobilskärmen.

Kostar 30 kronor på App Store

Old Man’s Journey

Nästan mer en animerad serieroman än ett spel. Old Man's Journey är inget för dig som vill ha det svårt, men ett otroligt snyggt äventyr med en story du lär vilja följa till slutet.

Kostar 55 kronor på App Store

Ready Steady Bang

Det kryllar inte direkt av IOS-spel med multiplayer på en och samma enhet, men där hittar vi charmiga lilla Ready Steady Bang. Spelet är extremt minimalistiskt både till upplägg och grafik. Bäst är det med en kompis eller familjemedlem. Reglerna är enkla: Vänta på signalen, tryck sedan på din halva av skärmen så snabbt du kan. Testar reaktionsförmåga (och kanske vänskapen).

Kostar 11 kronor på App Store

Stardew Valley

Oavsett om du någonsin har drömt om att flytta ut på landet och driva en liten bondgård eller inte, kan du hitta något kul att göra i det här bondesimulatorrollspelet. I Stardew Valley har du ärvt en gård i en liten by, och du bestämmer själv vad du vill göra med din tid – bli vän med byborna, bruka jorden eller utforska den övergivna gruvan.

Kostar 55 kronor på App Store

Final Fantasy 8

Andra äldre spel i Square Enix rollspelsserie kom till IOS långt innan del åtta, men i mars i år kom det till slut. Spelet har en annorlunda känsla än de flesta andra i serien, med en kärlekshistoria som en central del av berättelsen. Final Fantasy 8 saknar stöd för handkontroller, om det är viktigt för dig får du välja ett annat.

Kostar 229 kronor i App Store

Ticket to Ride

Gillar du brädspel kan vi rekommendera den här utomordentliga mobilversionen av ett klassiskt strategispel. I Ticket to Ride är målet att hitta optimala rutter för dina tåg. Kan spelas ensam mot datorn, online eller med andra genom att skicka runt mobilen.

Kostar 75 kronor på App Store