Efter tre veckors intensiva förhör där många intressanta uppgifter framkommit avslutades huvudförhandlingen i Epics stämning av Apple i början av förra veckan. Eftersom inget av företagen begärde juryrättegång är det nu upp till domaren, Yvonne Gonzales Rogers, att fatta beslut och avkunna dom. Det kan dröja månader. Under tiden kan vi roa oss med att spekulera om både vad utfallet kan bli den här gången och hur det kan bli på längre sikt.

Många har kommenterat hur spretiga Epics frågor till Apples chefer och framlagda bevis har varit. En del av de mejlutväxlingar mellan Apple-chefer och andra uppgifter som nu blivit offentliga har ingen glasklar koppling till just Epic och Fortnite. För mig verkar det som att företaget inte helhjärtat hoppats på att vinna – den här gången.

Föreställ dig att Epic inte ens från början hoppats på att domstolen i Kalifornien skulle döma till företagets fördel. Att Tim Sweeney & companys mål istället har varit att hala fram så mycket av Apples ”smutsiga byk” som möjligt för allmän beskådan, så att konkurrensmyndigheter runt om i världen får mer att gå på. Att Epic har sett hur Apples makt börjat bli obekväm, inte minst i EU, och gör en långsiktig chansning.

Förra gången jag skrev om fallet var min slutsats att Apple förr eller senare kommer tvingas till en förändring, antingen av själva App Store eller av IOS låsning till Apples butik. Den åsikten har bara stärkts av den nu avslutade rättegången. Apple skryter om hur App Store sysselsätter miljontals människor och driver en mångmiljardindustri. Men ju större den är desto tydligare blir det att Apple inte ensamt kan ha all makt över alla dessa utvecklares levebröd.

Samtidigt har jag svårt att tro att Epic osjälviskt vill göra mänskligheten en tjänst. Det är trots allt ett vinstdrivande företag. Det verkliga slutmålet lär vara att återkomma till IOS och kunna tjäna mer pengar än tidigare genom att erbjuda virtuell valuta direkt till spelarna istället för via Apple.

Men hur går det den här gången?

Domaren har två saker att ta ställning till. Det första handlar huruvida om Apple bryter mot konkurrenslagar genom att begränsa utvecklare på det sätt som Epic har klagat på. För det andra, om så är fallet: Vilka förelägganden mot Apple har domstolen befogenhet att utdöma?

Amerikanska konkurrenslagar är väldigt fokuserade på om konsumenter har tvingats betala högre priser än de skulle ha gjort på en konkurrensutsatt marknad. Priskarteller, monopolistiska prishöjningar och liknande är sånt som leder till fällande domar. Därför tror jag inte att domaren har någon tanke på att tvinga Apple att öppna IOS för andra appbutiker eller lätta på App Store-reglerna.

Men med tanke på att det finns många exempel på företag som tar ut ett högre pris via köp-i-appen på IOS än om du skaffar något via företagets webbplats är det fullt möjligt att domaren ser det som att konsumenter här betalat överpriser. Ett argument kan till exempel vara att utvecklare som valt samma priser via App Store tvingats välja ett högre pris än de annars skulle gjort. Domen kan i så fall bli både böter och krav att Apple öppnar för utvecklare att använda sina egna betalningslösningar – alternativt att Apple måste tillåta utvecklare att tala om för användare att de även kan köpa innehåll på webben.

Tim Cook fick direkta frågor om detta från domaren. Hans svar var att om utvecklare får kringgå Apples köp-i-appen så ”måste Apple få sin kommission” på annat sätt. Han menar att Apple har rätt att ta en del av intäkterna från alla som utnyttjar företagets utvecklarverktyg, programmeringsgränssnitt och annat som har kostat pengar att ta fram. Domaren verkade inte ge mycket för den förklaringen – vilket även jag håller med om.

Tim Cooks argument låter ungefär som om Volvo skulle kräva att få ta ut kommission på all bensin Statoil säljer eftersom företaget har utvecklat teknikerna som gör det möjligt att tanka bilen. Eller att bilägaren bara vill ha bensin eftersom denne har köpt en Volvo – precis så har Apple också resonerat. Att kunder som har köpt en Iphone faktiskt äger den och har rätt att göra vad de vill med den verkar inte föresväva Tim Cook.

Inte för att det spelar så stor roll den här gången. Det finns inget utslag som kommer tillfredsställa båda parterna, så jag förutsätter att minst av av dem kommer överklaga.