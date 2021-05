Sedan Apples vårevent för en månad sedan har det kommit mycket mer eller mindre välgrundad kritik mot produkterna som visades upp. Nu när vi har kunnat testa dem själva håller vi med om en del av denna. Men vi har också insett att alla inte riktigt har förstått hur produkterna passar in i sortimentet i ett längre perspektiv. Finns det möjligtvis en plan vi inte känner till?

Många klagomål handlar om hur den är sämre än 27-tummaren. Visst, men den är inte tänkt att vara en ersättning för 27-tummaren, vilket är anledningen till att den modellen fortsätter att säljas. Det är en ersättare för 21,5-tummaren.

Med andra ord kan argument som att skärmen är mindre och lägre upplöst, att den har långsammare processor, mindre minne och färre anslutningar snabbt bemötas.

Varsågod att välja den silverfärgade. Men belackarna missar poängen. Det här är den billiga och skojiga modellen för hemmabruk, inte proffsmodellen för kontoret. Vilket exakt följer Apples filosofi med sina övriga produkter:

Iphone 12 Pro – finns i dämpade färger

Iphone 12 – finns i skojiga färger

Ipad Pro – finns i grått och silver

Ipad Air – finns i skojiga färger

Imac Pro – fanns i diskret färg

Imac 24 tum (2021) – finns i skojiga färger

Macbook Pro – finns i diskret färg

Macbook Air – ryktas komma i Imac-färgerna

Det har gått rykten om att det är snabbare varianter på gång av Apples M1-systemkrets. En del hade tydligen trott att den skulle göra debut i nya budget-Imac. Men det passar inte in i det som börjar kännas som en plan för sortimentet.

Enklare M1 – Macbook Air, enklare Macbook Pro, Mac Mini, lilla Imac.

Uppsnabbad M1X – Nästa lilla Macbook Pro, nästa Macbook Air, en 30-tums Imac?

Proffsiga M2 – Nästa stora Macbook Pro, en ny Imac Pro, en ny Mac Pro?

Det är helt logiskt att Apple fortsätter uppgradera den enklare modellerna med M1. Snabbare systemkretsar kommer när de proffsigare modellerna lanseras.

Där måste vi faktiskt hålla med. Det går inte att vifta bort att den har långsammare grafik och att fjärrkontrollen inte längre går att använda för rörelsekontroll.

Det förefaller obegripligt med tanke på ihärdiga rykten om att Apple var på väg att släppa en spelkonsol. Eller ännu troligare, en Apple TV med samma A14-systemkrets som i iPhone 12. Apples satsning på Apple Arcade pekar på det. Stöd för spelkontroller från Playstation och Xbox tyder på det, och det sägs vara på väg med en egen spelkontroll.

Men det skulle kunna var så att den nu släppta modellen var tänkt som en budget-variant av den riktiga gamingmodellen. Det skulle förklara varför de tagit bort allt spelrelaterat från Apple TV 4k (2021). Apple har bara av ännu okänd anledning misslyckats med att lansera dem parallellt. Vilket helt enkelt skulle kunna bero på logistikproblem på grund av Covid eller den skriande bristen på halvledare.

Vi skulle bli förvånade om inte Apple, likt Blackadder, har en listig plan i bakfickan. Tittar vi bakåt har de flesta lanseringar, som vi inte riktigt begrep då, i efterhand visat sig vara logiska. För Apple. Som inte berättar för någon vad de planerar. Det är det som är problemet, inte produkterna.

I have a plan so cunning you could stick a tail on it and call it a weasel