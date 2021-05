Apple väntas inom kort ge prenumeranterna på Apple Music‌ möjlighet att lyssna på musik i högre ljudkvalitet.

Senaste nytt är att 9to5Mac har upptäckt referenser till ”Lossless” och ”Hi Res Lossless” i källkoden för webbversionen av Apple Music. Dessutom har designern Stijn de Vries hittat två loggor med samma ordval.

