Under veckan uppmärksammade anställda på Apple att företaget nyligen hade anställt Antonio García Martínez, och startade ett internt upprop för att få bort honom, rapporterar The Verge.

Han var mellan 2011 och 2013 chef för utvecklingen av funktioner för att rikta reklam på Facebook, men fick sparken, och är författare till boken Chaos Monkeys. Boken är full av misogyna och rasistiska kommentarer, vilket tidigare har påpekats av bland andra Chip Huyen i ett blogginlägg när Antonio García Martínez hade börjat skriva för Wired 2019.

Ett utdrag ur boken som har cirkulerat på Twitter under visar varför så många Apple-anställda är upprörda:

Most women in the Bay Area are soft and weak, cosseted and naive despite their claims of worldliness, and generally full of shit. They have their self-regarding entitlement feminism, and ceaselessly vaunt their independence, but the reality is, come the epidemic plague or foreign invasion, they’d become precisely the sort of useless baggage you’d trade for a box of shotgun shells or a jerry can of diesel.