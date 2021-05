Apple låter meddela att man har köpt visningsrättigheterna till The Tragedy of Macbeth, en ny film av Joel Coen som tidigare har regisserat The Big Lebowski, No Country for Old Men, Fargo och O Brother, Where Art Thou? tillsammans med sin bror Ethan Coen.

Som namnet antyder baseras filmen på Shakespeares klassiska pjäs Macbeth och i huvudrollerna ser vi de prisbelönade Hollywood-stjärnorna Denzel Washington och Frances McDormand.

Värt att påpeka är att The Tragedy of Macbeth är filmad i svartvitt, något som tilltalar cineaster men kanske inte den breda allmänheten.

The Tragedy of Macbeth produceras av A24 och kommer att visas på utvalda biografer i slutet av året, så räkna med att det kan dröja ett tag innan den kan ses på Apple TV Plus.