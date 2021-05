Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, rumsligt ljud – det är inte helt enkelt att hitta rätt i djungeln av surroundljudtekniker. Apple har inte heller gjort det lättare med förvirrande olika stöd för teknikerna i sina olika produktfamiljer. I den här artikeln reder vi ut vad de olika termerna betyder och vad de är till för och framför allt vilka tekniker som fungerar med vilka Apple-prylar.

Olika surroundformat

Förvirringen kring surroundljud börjar med de många olika format som har använts genom åren. Dolby och DTS är de två stora aktörerna. Båda har tagit fram en rad allt mer avancerade tekniker sedan biograferna började digitaliseras på 90-talet: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X. Det är minst sagt många varianter att hålla koll på.

Dolby Atmos är idag det populäraste formatet och det som tillverkare av soundbars och surroundanläggningar helst skryter om att stödja. Det släpptes 2012 för biografer och några år senare för konsumenter. Det kan ingå i både bluray-filmer och strömmad video och stöds av många slags uppspelningsprylar – från mobiler till hemmabioanläggningar. Det finns även hörlurar som kan spela upp Atmos-ljud med virtuell surround.

Atmos kombinerar ljudspår kodade i antingen e-ac3-format eller Dolby Truehd och metadata som talar om för ljudanläggningen var i rummet ett visst ljud är placerat. Med högtalare placerade både runtom och över tittaren kan en ljuddesigner till exempel placera ut ljudet av en helikopter som långsamt flyger förbi ovanför huvudet på dig.

En viktig sak att göra skillnad på är avkodning av ett digitalt ljudspår och uppspelning av själva ljudet. En mediaspelare som VLC eller Kodi kan ha mjukvara för att avkoda ett visst format, men det betyder inte att ljudet du får ut plötsligt blir surroundljud.

Dolby har listor över vilka av företagets format som fungerar på vilka Apple-enheter (här ingår inte avkodning med separat mjukvara):

IOS

På nyare modeller av Iphone och Ipad finns stöd för att spela upp Dolby Atmos, men inte till externa ljudanläggningar utan främst till Airpods Pro och Max, tack vare funktionen rumsligt ljud som skapar ett virtuellt ljudrum. Det här fungerar riktigt bra och förutom att ljudet kommer från olika håll kan du vrida på huvudet och alltid höra dialogen ur riktning från skärmen.

På alla nya Iphone-modeller sedan Iphone XS, utom Iphone SE, fungerar Atmos även genom de inbyggda högtalarna, men på Ipad fungerar det märkligt nog enbart på 2018 års modell av Ipad Pro.

Apple TV

Den fristående mediaspelaren är det enklaste och bästa sättet att få surroundljud utan att lämna Apples ekosystem. TV OS har inbyggt stöd för Dolby Digital och Atmos, men det finns tredjepartsappar som även kan spela upp andra format som DTS-HD Master och Dolby Truehd (från bluray-filmer).

När du ansluter till en receiver eller soundbar med stöd för Dolby kan du välja surroundljud i TV OS ljudinställningar. När du sedan spelar en film eller något annat kan du klicka på menyknappen på fjärrkontrollen för att visa info. Då kan du se en ikon för Dolby Atmos (eller Dolby Digital) vilket indikerar att du har surroundljud (på vissa receivers kan du behöva göra inställningar för att den ska fatta vilket format du använder).

En egenhet är att Apple TV:s inbyggda Atmos-stöd bara gäller ljudformatet e-ac3. Det används till exempel av Netflix och på Apples egen Apple TV Plus-tjänst. Bluray-filmer med Atmos använder däremot ljudformatet Dolby Truehd.

Har du en rippad blurayfilm med Truehd (eller dts-hd Master) kan du däremot spela upp den via appar, till exempel Mrmc eller Infuse Pro. Det fungerar genom att appen avkodar ljudet på enheten och skickar det i flera separata kanaler till högtalarna och inte om så kallad passthrough, som skickar det komprimerade ljudspåret som det är. Det innebär att din receiver inte kommer visa ”Dolby Truehd” utan ”pcm”, ”Multi Channel” eller något annat, men det påverkar inte ljudkvaliteten.

När någon av dessa appar avkodar Dolby Atmos försvinner den metadata som krävs för att placera ljuden i 3d, och kvar blir det vanliga surroundljudet med till exempel 5.1 eller 7.1 kanaler. Hur stor skillnad det gör beror på vilken högtalaruppsättning du har.

Apple TV kan även, som enda Apple-produkt, använda en eller två Homepod-högtalare (originalet, inte Mini) för att spela upp Atmos-ljud. Vi har inte haft möjlighet att testa det, men användarrapporter från Reddit pekar på att det, precis som rumsligt ljud i Airpods Pro, fungerar förvånansvärt bra.

Mac

Mac OS har aldrig fått stöd för passthrough, det vill säga att skicka vidare komprimerat surroundljud till externa ljudanläggningar som en hemmabioreceiver eller soundbar. Med Windows 10 installerat via Boot Camp kan du på de flesta moderna Macar spela upp Dolby Atmos när du ansluter med hdmi till en receiver med Atmos-stöd, men det går överhuvudtaget inte i Mac OS.

På Macbook Air och Pro från 2018 eller senare kan du visserligen spela upp innehåll med Atmos, till exempel strömmat på Apple TV Plus – men bara via de inbyggda högtalarna. Det fungerar varken när du ansluter till en hemmabioanläggning via hdmi eller om du lyssnar med Airpods Pro eller Max.

Precis som på Apple TV kan du, oavsett ljudformat, använda ett program som avkodar det digitala ljudet till okomprimerat ljud i flera kanaler. Det ljudet kan du sedan skicka till en hemmabio eller soundbar ansluten via hdmi. Men när du först ansluter blir det förmodligen bara stereo som vanligt. För att dela upp ljudet i de olika kanalerna för en uppsättning hemmabiohögtalare behöver du göra inställningar.





Öppna programmet Ljud-/Midi-inställningar, som ligger i mappen Verktyg i programmappen (”Appar” i Big Sur). Leta upp din anslutna receiver eller soundbar i listan till vänster och markera den. Klicka på Ställ in högtalare nere till höger. Ändra Konfiguration från Stereo till 5.1 Surround eller 7.1 Surround. Klicka Använd och sedan Klar.

Om du nu väljer den här enheten för ljud ut och spelar innehåll med surroundljud bör ljudet komma ur alla högtalarna som det ska. Om det inte gör det kan det vara receivern/soundbaren som har fel inställningar. Och som sagt försvinner en del av rumseffekten i filmer med Dolby Atmos.