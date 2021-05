Den 21 maj är det premiär för The Me You Can't See, en ny dokumentärserie på Apple TV Plus som handlar om psykisk ohälsa.

I serien diskuterar Oprah Winfrey och Prins Harry det känsliga ämnet med en lång rad kända artister och idrottare, däribland Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan och Langston Galloway.

Sedan tidigare finns tre andra dokumentärserier med Oprah Winfrey tillgängliga på Apple TV Plus, närmare bestämt Oprah’s Book Club, Oprah Talks Covid-19 och The Oprah Conversation.