Den tyske säkerhetsforskaren Thomas Roth blev av allt att döma först ut med att lyckas hacka ett exemplar av Apples prylhittarbricka Airtag.

Via sitt Twitter-konto stacksmashing låter Thomas Roth meddela att det tog tre försök och åtskilliga timmar innan han till sist lyckades flasha om brickans mikrokontroller.

Yesss!!! After hours of trying (and bricking 2 AirTags) I managed to break into the microcontroller of the AirTag! 🥳🥳🥳



