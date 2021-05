The Mosquito Coast är ett nytt tv-drama på väg till Apple TV Plus som handlar om en familj som reser genom sydvästra och centrala Amerika. Videon som Apple laddat upp sin Youtube-kanal visar arbetet framför allt bakom seriens tredje avsnitt ”Everybody knows this is nowhere”.

Istället för att förlita sig på ljudmiljöer som spelas in strax utanför Los Angeles, åkte filmteamet till Mexiko, för att få mer autentiska ljud till serien, något som höjer ribban för inspelningarna.