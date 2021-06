Det kan finnas flera anledningar till att du inte använder Apples appar som följer med Iphone och Ipad. Det kan vara en jobbmobil från ett företag som använder Microsofts mjukvara som policy. Du kanske inte vill följa fårskocken utan göra dina egna val. Eller så är det en utmaning som du bara måste anta. Vi förnekar alla rykten om att vadslagning förekommit. Men en sak är säker, det var länge sedan Iphone kändes så här bra!

Surfen

Jodå du kan faktiskt köra Microsoft Edge på Ios sedan 2017. Inte för att vi någonsin sett någon som gör det, men visst kan du köra den i stället för Safari. Nu för tiden är den till och med kompatibel med Chrome så du kan till och med synka bokmärken och lösenord med Windows-maskiner. Testat att öppna ert sinne och kom över till den mörka sidan – det är inte illa alls!

Microsoft Edge i App Store

Mejlen

Störtenkelt. Byt ut Apples Mail-app mot Microsofts Outlook. Kör du mot en Exchange-mejlserver är det till och med att föredra då du kan använda all funktionalitet. Med åren har Outlook för mobilen blivit allt bättre, så om det var länge sedan du testade Outlook har du gått miste om mycket. Som till exempel vettig funktionalitet.

Microsoft Outlook på App Store

Videosamtal

Inga problem, vi stoppar in Microsofts Skype i stället för Facetime. Då kan du dessutom ringa till Windows-användare också, samt till telefoner om du vill. Däremot tappade den övertaget med gruppsamtal när Apple till sist fick fingret ur.

Skype för iPhone på App Store

Ordbehandling

Nu är vi på Microsofts hemmaplan och visst kan du utan problem gå över till att köra Word i stället för Apples Pages. Särskilt som det numera är gratis. Och om alla dina kolleger använder Word är det kanske till och med att föredra. Handen på hjärtat, när skickade någon ett Pages-dokument till dig?

Microsoft Word på App Store

Kalkylark

Microsoft fortsätter sitt övertag genom att Excel är lite av en standard på ekonomiavdelningarna. Hur ofta delar någon ett Numbers-kalkylark med dig utan att först ha kollat att det är okej (det är inte okej)? Vi tycker även det är bättre på att göra grafer.

Microsoft Excel på App Store

Presentationer

Av samma anledning känns det inte alls konstigt att installera Microsoft Powerpoint för att kunna visa presentationer. Oavsett om avsändaren använt Keynote för att skapa den får vi aldrig filer skickade i det formatet. De enda som skickar Keynote-presentationer är Apple-anställda.

Microsoft Powerpoint på App Store

Anteckningar

Hur mycket vi än blivit vana vid att klottra ned våra anteckningar i just Anteckningar, går det att använda Onenote istället. Vi konstaterar lite förvånat att den faktiskt blivit riktigt bra med åren, inklusive stöd för penna och att digitalisera anteckningar med kameran. Join us…

Microsoft Onenote på App Store

Kom-ihåg-listor

Okej, Apple med sin Påminnelser och Microsoft med sin To Do har kanske olika filosofi om hur du bäst ska organisera dig och ditt arbete. Men vilken som funkar bäst för dig beror nog på hur du är som person, eller vilken du vant dig vid. Vi kan nöjt konstatera att To Do fortfarande är installerat och används flitigt på vår telefon.

Microsoft To Do på App Store

Investeringar

Apples app Aktier är nog en stor anledning till åratals krav på att vi skulle kunna radera förinstallerade appar. Och om du ska hålla koll på privatekonomin i telefonen är det ändå inte den du ska ha, utan MSN Ekonomi som är mer omfattande. Och bättre. Mycket bättre. Är det du som andas så tungt, Darth?

MSN Ekonomi på App Store

Molnlagring

Det är visserligen svårt att klara sig utan Icloud eftersom många interna funktioner är beroende av den. Men som ren molnlagringstjänst för filer kan och ska du så klart köra Microsoft Onedrive istället, särskilt om du har Office 365. Och den kan också göra backup på bilder, samt samarbetar bättre med Windows.

Microsoft Onedrive på App Store

Översättning

De flesta av oss kör nog på ren slentrian med Googles översättnings-app i stället för Apples, som inte riktigt slagit igenom. Det har inte heller Microsofts Translator, men det är synd för det är nog faktiskt den bästa av dem alla. Vilket du kan prova genom att översätta hela dokument i Word.

Microsoft Translator på App Store

Meddelanden

Nu börjar jämförelserna bli lite haltande, för det är nog ingen som skulle säga att de använder Microsoft Teams för att chatta med sina kompisar. Snarare är användarna de som jobbar på företag där det är policy. Så där är nog Imessage ohotat. Eller så kör du Signal för att inkludera fler.

Microsoft Teams på App Store

Kommentera gärna om vi har missat någon uppenbar app. Eller obskyr för den delen.